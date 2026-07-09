عکس: اقامه نماز و طواف و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی

شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵، مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای در مشهد مقدس برگزار شد. در این آیین باشکوه، نماز بر پیکر ایشان به امامت فرزند ارشدشان، آیت‌الله سیدمصطفی خامنه‌ای، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی اقامه گردید و در ادامه، پیکر ایشان بر گرد مضجع شریف امام هشتم (ع) طواف داده و به خاک سپرده شد.