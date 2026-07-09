پیشنهاد ضرغامی برای واکنش ایران به حملات آمریکا

ضرغامی نوشت: درصورت تداوم تجاوزات، به کشورهای خلیج فارس اعلام کنید، درب چاه‌های ‌نفت خود را ببندند. در غیر اینصورت، ایران آنها را به آتش خواهد کشید.

به گزارش تابناک عزت الله ضرغامی در پاسخ به تداوم تجاوزات آمریکا به ایران نوشت: درصورت تداوم تجاوزات، به کشورهای خلیج فارس اعلام کنید، درب چاه‌های ‌نفت خود را ببندند. در غیر اینصورت، ایران آنها را به آتش خواهد کشید.

ضربه به ایران، ضربه به تمام معادلات انرژی و اقتصاد دنیا خواهد بود.