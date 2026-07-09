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پیشنهاد ضرغامی برای واکنش ایران به حملات آمریکا

ضرغامی نوشت: درصورت تداوم تجاوزات، به کشورهای خلیج فارس اعلام کنید، درب چاه‌های ‌نفت خود را ببندند. در غیر اینصورت، ایران آنها را به آتش خواهد کشید.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۰۹
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7413 بازدید

پیشنهاد ضرغامی برای واکنش ایران به حملات آمریکا

به گزارش تابناک عزت الله ضرغامی در پاسخ به تداوم تجاوزات آمریکا به ایران نوشت: درصورت تداوم تجاوزات، به کشورهای خلیج فارس اعلام کنید، درب چاه‌های ‌نفت خود را ببندند. در غیر اینصورت، ایران آنها را به آتش خواهد کشید.

ضربه به ایران، ضربه به تمام معادلات انرژی و اقتصاد دنیا خواهد بود.

پیشنهاد ضرغامی برای واکنش ایران به حملات آمریکا

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عزت الله ضرغامی تجاوز کشورهای خلیح فارس چاه نفت آتش
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