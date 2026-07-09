نقشه ترامپ برای خارک خودکشی نظامی است





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سناتور آمریکایی کریس کونز روز پنجشنبه به تهدیدات تکراری رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد.



وی درباره مواضع اخیر ترامپ درباره حمله و اشغال جزیره خارک و برداشتن نفت آن گفت: این خیلی منطقی نیست. جزیره خارک اساساً یک پایانه (نفتی) است. این جزیره مخازن بزرگ نفتی ندارد.



برای آمریکا به‌شدت دشوار خواهد بود که جزیره خارک را بدون در معرض خطر قرار دادن و از دست دادن صد‌ها نظامی، تحت کنترل خود درآورد.