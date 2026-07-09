صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نقشه ترامپ برای خارک خودکشی نظامی است

سناتور آمریکایی کریس کونز روز پنجشنبه به تهدیدات تکراری رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۰۷
| |
6494 بازدید
نقشه ترامپ برای خارک خودکشی نظامی است



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سناتور آمریکایی کریس کونز روز پنجشنبه به تهدیدات تکراری رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ علیه ایران واکنش نشان داد.

وی درباره مواضع اخیر ترامپ درباره حمله و اشغال جزیره خارک و برداشتن نفت آن گفت: این خیلی منطقی نیست. جزیره خارک اساساً یک پایانه (نفتی) است. این جزیره مخازن بزرگ نفتی ندارد.

برای آمریکا به‌شدت دشوار خواهد بود که جزیره خارک را بدون در معرض خطر قرار دادن و از دست دادن صد‌ها نظامی، تحت کنترل خود درآورد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا دونالد ترامپ اشغال جزیره خارک پایانه نفتی
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره تنش اخیر در منطقه
انفجارهای متوالی در اردن، عراق و کویت
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت
تکذیب حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه
خط‌ونشان مردمی برای ترامپ+عکس
ادامه دروغ‌های رگباری آمریکا درباره میناب/ ۵ ماه تحقیق با بهترین امکانات برای رسیدن به این‌نتیجه؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nzT
tabnak.ir/005nzT