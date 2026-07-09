هدیه جنجالی اردوغان به نخستوزیر بلژیک
اردوغان در حاشیه نشست ناتو یک هفتتیر به نخستوزیر بلژیک هدیه داده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۸۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ اردوغان در حاشیه نشست ناتو یک هفتتیر به نخستوزیر بلژیک هدیه داده است.
این هدیه تا زمانی که هیئت بلژیکی در بلژیک فرود آمد، باز نشده بود. پس از باز کردن بسته، آنها متوجه شدند که داخل آن یک اسلحه بههمراه مهمات قرار دارد.
این سلاح بلافاصله به پلیس فرودگاه تحویل داده شده و هنوز تصمیمی درباره سرنوشت آن گرفته نشده است.
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