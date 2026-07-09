ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد با اعلام تکمیلشدن تمامی صحنها و رواقهای حرم رضوی از زائران و عزاداران درخواست کرد از مراجعه به محدودههای پرتراکم و ورودیهای بابالرضا و بابالجواد خودداری کنند.
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به گزارش تابناک؛ با تکمیل ظرفیت تمامی صحنها و رواقهای حرم رضوی، ستاد برگزاری مراسم از زائران و عزاداران درخواست کرد از مراجعه به محدودههای پرتراکم و ورودیهای بابالرضا و بابالجواد خودداری کنند.
در مسیر خیابان امام رضا (ع)، نماز بر پیکر مطهر شهدا در صحن پیامبر اعظم (ص) و سایر اماکن حرم مطهر رضوی اقامه میشود.
باتوجهبه تکمیل ظرفیت حرم مطهر، اتصال به نماز از خیابانهای شیرازی، نواب صفوی و طبرسی برقرار میشود.
ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهد از زائرین خواست تا از تشرف به حرم مطهر از ورودیهای بابالرضا (ع) و باب الجواد (ع) خودداری کنند.
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