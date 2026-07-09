منابع دولتی پاکستان ادعا کردند اسلام‌آباد و قطر تماس‌های تازه‌ای با آمریکا و ایران برای توقف حملات نظامی و بازگشت دو طرف به روند مذاکرات بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برقرار کرده‌اند و با وجود تشدید دوباره درگیری‌ها، پاکستان همچنان به حفظ این تفاهم‌نامه خوش‌بین است.

آیا «تفاهم اسلام‌آباد» به بن‌بست رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع دولتی پاکستان به خبرگزاری آناتولی گفتند پاکستان و قطر تماس‌های تازه‌ای با آمریکا و ایران برقرار کرده‌اند تا دو طرف را به توقف درگیری‌های نظامی و بازگشت به مذاکرات «مطابق توافق» ترغیب کنند.

یک منبع نزدیک به روند میانجی‌گری گفت: «پاکستان همراه با قطر با واشنگتن و تهران در تماس است تا دو طرف را برای پایان دادن به خصومت‌ها و بازگشت به مذاکرات مطابق توافق متقاعد کند.»

این منبع به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اشاره داشت که ماه گذشته میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران امضا شد و بر اساس آن، دو طرف ۶۰ روز فرصت یافتند تا توافقی برای پایان دائمی جنگ چندماهه خود نهایی کنند.

وزارت خارجه کشورمان درباره تحولات اخیر تنگه هرمز و تجاوزات ایالات متحده اعلام کرده است: «حملات جنایتکارانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی ۴۸ ساعت گذشته به بهانه واهی واکنش به حوادث ادعایی در ارتباط با چند کشتی عبوری متخلف در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه، نه تنها نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض فاحش بند‌های یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و مستمسکی برای توجیه عدم پایبندی مستمر آمریکا به تفاهم خاتمه جنگ است.»

این منابع پاکستانی همچنین اعلام کردند که پیش از دور اخیر درگیری‌ها، مذاکره‌کنندگان آمریکا و ایران قرار بود ظرف یک یا دو هفته برای گفت‌و‌گو‌های فنی در اسلام‌آباد دیدار کنند.

این منبع گفت: «اکنون شرایط متفاوت است و اولویت نخست میانجی‌ها، متقاعد کردن دو طرف به توقف درگیری‌هاست.»

با این حال، وی افزود اسلام‌آباد همچنان امیدوار است به‌زودی میزبان دور بعدی مذاکرات فنی باشد.

منابع یادشده همچنین اظهار کردند که اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان «عامل اصلی» اجرا نشدن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به شمار می‌رود.