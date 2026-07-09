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هشدار قاطع سپاه به ارتش تروریستی آمریکا

سپاه پاسداران: در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاه‌های آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۹۹
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هشدار قاطع سپاه به ارتش تروریستی آمریکا

به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام در هم کوبیده شدن مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک هشدار داد: در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاه‌های آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.

 در این بیانیه آمده است: متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

در بیانیه قبل گفته بودیم تکرار تجاوز پاسخ ما را به سایر پایگاه‌های دشمن در منطقه توسعه خواهد داد و در مرحله دوم از پاسخ به تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا این تهدید را عملی کردیم.

رزمندگان هوافضای سپاه ساعت ۱۴:۲۰ بعد از ظهر امروز مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.

در صورت تکرار تجاوز ارتش تروریستی آمریکا سایر پایگاه‌های آمریکا در منطقه از آتش سنگین ما در امان نخواهد بود.

وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»

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