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ادعای جدید آمریکا درباره حملات اخیر به ایران

سنتکام مدعی حمله به بیش از ۱۷۰ نقطه نظامی در ایران طی ۲ روز گذشته شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۹۸
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ادعای جدید آمریکا درباره حملات اخیر به ایران

الجزیره گزارش داد، فرماندهی مرکزی نیرو‌های تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام مدعی شد که بیش از ۱۷۰ نقطه در ایران را طی روز‌های گذشته هدف قرار داده است. سنتکام در ادامه ادعا کرد که این اهداف نظامی بوده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سنتکام اضافه کرد که حملات مذکور شامل سامانه‌های پدافند هوایی و سایت‌های نگه داری پهپاد‌ها و موشک‌ها بوده است. همچنین زیر ساخت‌های لجستیکی در طول خط ساحلی نزدیک تنگه هرمز هدف قرار گرفته‌اند.

لازم به ذکر است که آمریکا و در رأس این کشور دونالد ترامپ بار دیگر علنا نشان داد که به هیچ توافقی پایبند نیست و با نقض چندین باره آن مجددا به کشورمان حمله کرده است. سنتکام در حالی مدعی است که اهداف نظامی را هدف قرار داده که در این حملات تعداد زیادی از قایق‌های ماهیگیری و اموال مردم عادی مورد اصابت قرار گرفته است.

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