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تکذیب حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه

براساس اعلام مسئولان نظامی و امنیتی، تاکنون هیچ انفجار و حمله‌ای به این استان از سوی جنگنده‌های آمریکایی صورت نگرفته و هرگونه خبری در این ارتباط تکذیب می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۹۳
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تکذیب حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه



به گزارش تابناک؛ درپی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه و شنیده شدن صدای انفجار در این استان، خبرنگار تسنیم این موضوع را از مسئولان امنیتی پیگیری کرد.

براساس اعلام مسئولان نظامی و امنیتی، تاکنون هیچ انفجار و حمله‌ای به این استان از سوی جنگنده‌های آمریکایی صورت نگرفته و هرگونه خبری در این ارتباط تکذیب می‌شود.

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