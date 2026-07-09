تکذیب حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه

براساس اعلام مسئولان نظامی و امنیتی، تاکنون هیچ انفجار و حمله‌ای به این استان از سوی جنگنده‌های آمریکایی صورت نگرفته و هرگونه خبری در این ارتباط تکذیب می‌شود.





به گزارش تابناک؛ درپی انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه و شنیده شدن صدای انفجار در این استان، خبرنگار تسنیم این موضوع را از مسئولان امنیتی پیگیری کرد.



براساس اعلام مسئولان نظامی و امنیتی، تاکنون هیچ انفجار و حمله‌ای به این استان از سوی جنگنده‌های آمریکایی صورت نگرفته و هرگونه خبری در این ارتباط تکذیب می‌شود.