محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب مشخص شد

رییس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: پیکر مطهر رهبر شهیدمان و خانواده گران‌قدر ایشان پس از آیین تشییع و اقامه نماز به یکی از رواق‌های نزدیک به روضه منوره منتقل خواهد شد و مراسم تدفین در آن مکان با حضور خانواده و بیت رهبر شهید انقلاب انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی روز پنجشنبه در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اکنون صحن‌های حرم مطهر امام رضا (ع) و خیابان‌های اطراف آن مملو از زائران و مجاورانی است که از اقصی نقاط کشور خود را به مشهد رسانده‌اند، جمعیتی که اکنون برای تجدید عهد با رهبر شهید و خادم‌الرضا (ع) آمده‌اند، فراتر از تصور است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با بیان اینکه میهمانانی از ۲۷ کشور برای حضور در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در این شهر حضور دارند، ادامه داد: خیابان‌های اطراف و زیرگذرهای حرم مطهر رضوی و همه پارکینگ‌ها مملو از زائر و مجاور است.

وی با اشاره به اینکه پیکر رهبر شهیدمان به مشهد مقدس وارد شده و مراسم استقبال رسمی در فرودگاه انجام شده است، افزود: اکنون پیکر شهدا درحال انتقال به خیابان امام رضا (ع) است و آیین تشییع پس از ورود پیکرهای مطهر رهبر انقلاب و خانواده ایشان به خیابان امام رضا (ع) از میدان ۱۵ خرداد (فلکه ضد) به سمت حرم رضوی انجام می شود.

هوشنگی اشاره کرد: در پایان آیین تشییع در صحن پیامبر اعظم (ص) و همه صحن‌ها، رواق‌ها و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر شامل؛ خیابان‌های نواب صفوی، آیت‌الله شیرازی و طبرسی نماز بر پیکر رهبر شهیدمان و خانواده گرانقدر ایشان اقامه خواهد شد.

رییس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی تصریح کرد: ساعت ۲۰ نیز نماز لیلة‌الدفن هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.