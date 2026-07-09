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کد خبر:۱۳۸۳۷۹۱
کد خبر:۱۳۸۳۷۹۱
95519 بازدید
نبض خبر

تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه

تصاویر منتشر شده از حمله هواگردهای رژیم آمریکا به اسکله صیادی روستای بنود عسلویه طی ساعات اخیر را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو بمباران عسلویه
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