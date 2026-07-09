موکبها از کجا وارد فرهنگ ایران شدند؟
در این روزهای تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، خیابانهای تهران و کرج و قم و مشهد و همه شهرها، صحنه حضور گسترده موکبهایی بود که نه تنها خستگی عزاداران را از تن خارج کردند، بلکه تصویری از یک فرهنگ مردمی و خودجوش را به نمایش گذاشتند.
به گزارش تابناک، آنچه در این ایام بیش از هر چیز جلب توجه میکرد، تنوع و تکامل این موکبها فراتر از یک ایستگاه صلواتی ساده بود.
واژه موکب که ریشه در فرهنگ شیعیان عراق دارد، در اصل به هیئتها و دستههای عزاداری اطلاق میشد. اما امروز در عراق و ایران، این واژه بیشتر به خیمهها و مکانهایی گفته میشود که در مسیر پیادهروی اربعین یا مناسبتهای مذهبی، به ارائه خدمات متنوع به زائران میپردازند.
ایستگاههای صلواتی قدیمی
پیش از رواج موکب در ایران، از اصطلاح «ایستگاه صلواتی» استفاده میشد که عمدتاً به توزیع چای، شربت و غذا محدود بود. اما از اواسط دهه نود شمسی و با گسترش پیادهروی اربعین، مفهوم موکب به ایران راه یافت و به تدریج جایگزین ایستگاههای صلواتی سنتی شد. تفاوت اصلی در تنوع خدمات است؛ جایی که موکبها امروز طیف گستردهتری از نیازهای زائران را پوشش میدهند.
موکبهایی فراتر از خوراکی و آشامیدنی
بررسی موکبهای برپا شده در مسیر اربعین یا تشییع رهبر شهید نشان میدهد که این خیمههای خدمترسانی به چند دسته اصلی تقسیم میشدند:
· موکبهای امدادی و درمانی که توسط هلالاحمر، اورژانس و گروههای داوطلب پزشکی برپا شده بودند. در این موکبها، خدمات اولیه درمانی از جمله کنترل فشار خون، پانسمان، تزریق سرم و حتی خدمات ماساژ برای رفع خستگی عزاداران ارائه میشد. برخی از این موکبها با استقرار پزشکان متخصص، به صورت رایگان به معاینه و مشاوره سلامت میپرداختند.
· موکبهای فرهنگی و تبلیغی که با حضور مبلغان و فعالان فرهنگی، به توزیع بروشورهای اطلاعرسانی، پاسخگویی به شبهات شرعی و معرفی آثار مرتبط با سیره رهبر شهید و اهل بیت میپرداختند. در این موکبها، ایستگاههای نقاشی برای کودکان و مسابقات فرهنگی برای نوجوانان نیز دایر بود.
· موکبهای رفاهی و اسکان که با برپایی چادر و فضای استراحت، به عزادارانی که از شهرستانهای دور آمده بودند، امکان استراحت کوتاهمدت میدادند. برخی از این موکبها با همکاری شهرداری و هتلها، محلهای اسکان اضطراری را در اختیار خانوادهها قرار میدادند.
· موکبهای تعمیراتی که با حضور گروههای جهادی و تکنسینهای داوطلب، به تعمیرات جزئی وسایل زائران از جمله کفش، چمدان و حتی دوچرخه میپرداختند. این موکبها که کمتر شناخته شدهاند، نقش مهمی در تسهیل تردد عزاداران داشتند.
تأمین هزینه موکبها؛ روایتی از مشارکت مردمی
یکی از ویژگیهای برجسته موکبهای برپا شده در مراسم تشییع، تأمین هزینههای آن توسط مردم و خیرین بود. بر اساس گزارشهای میدانی، بیشتر موکبها با کمکهای نقدی و غیرنقدی اصناف، کسبه و اقشار مختلف مردم راهاندازی شده بودند و هیچگونه بودجه دولتی دریافت نکرده بودند. این مشارکت مردمی، نشاندهنده عمق باور به فرهنگ خدمترسانی در جامعه است. البتخ نهادهای دولتی و حاکمیتی و عمومی نیز فعالیتهای گسترده در ترویج موکبها دارند.
موکبها؛ میراثی که مرز نمیشناسد
فرهنگ موکبداری محدود به ایران و عراق نیست و در کشورهای پاکستان، هند و حتی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به شکلهای مختلف رواج دارد. در عراق، موکبها در دو دسته «موکب عزاداری» و «موکب خدماتی» تعریف میشوند و هر یک کارکرد مشخصی دارند.
در ایران، اما موکبها با تلفیق سنت عراقی و تجربه بومی ایستگاههای صلواتی، به قالبی جدید دست یافتهاند که در هر مناسبت مذهبی و حتی بحرانهایی مانند سیل و زلزله، به کمک مردم میشتابند. تجربه روزهای اخیر نشان داد که این موکبها تنها یک پدیده فصلی در اربعین نیستند، بلکه به یک ظرفیت فرهنگی پایدار در جامعه تبدیل شدهاند که هر زمان که نیاز باشد، به صحنه میآیند.