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کد خبر: ۱۳۸۳۷۸۳
بازدید: ۵۶۹۴

عکس: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد

خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی شاهد میلیون‌ها انسانیست که برای وداع با رهبر شهیدشان در انتظار ایستاده‌اند. پیکر‌های شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (ره) و اعضای خانواده ایشان، ساعتی پیش وارد مشهد شد و پس از آیین وداع وارد حرم مطهر امام هشتم (ع) می‌شود. عکس: محمدحسین طاقی

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برچسب‌ها:
عکس خبری خراسان رضوی مشهد تشییع رهبرشهید حرم امام رضا علیه السلام
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.