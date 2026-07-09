حال و هوای مشهد ساعاتی پیش از مراسم تشییع

صبح امروز پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پس از تشییع در نجف و کربلا وارد مشهد شد؛ شهری که از روز گذشته میزبان مهمانان و آماده تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید خانواده ایشان شده است و تا ساعتی دیگر، با بدرقه و مشایعت خیل عظیم دلدادگان، پیکر مطهر به سمت حرم حضرت امام رضا (ع) تشییع خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پس از تشییع در نجف و کربلا وارد مشهد شد؛ شهری که از روز گذشته میزبان مهمانان و آماده تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید خانواده ایشان شده است و تا ساعتی دیگر، با بدرقه و مشایعت خیل عظیم دلدادگان، پیکر مطهر به سمت حرم حضرت امام رضا (ع) تشییع خواهد شد.