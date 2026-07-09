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کد خبر: ۱۳۸۳۷۷۹
بازدید: ۷۱۴۶

عکس: روزهای پایانی عشایر گرجستان؛ روایتی تصویری از یک سنت در حال زوال

زندگی در ارتفاعات آجاریا هنوز با ریتم طبیعت و چرخه فصل‌ها گره خورده است؛ جایی که عشایر، همگام با دام‌های خود، مسیری کهن را طی می‌کنند. اما ناتلا گریگالاشویلی در پروژه عکاسی خود با عنوان «روزهای پایانی عشایر گرجستان»، چهره دیگری از این زندگی را به تصویر کشیده است: سنتی در آستانه زوال که زیر فشار تغییرات بی‌رحم اجتماعی و اقتصادی، گویی در حال تبدیل شدن به خاطره‌ای دور است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند گرجستان عشایر عکاسی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.