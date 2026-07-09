آخرین تصمیم درباره مراسم نمازوتدفین رهبرشهیدانقلاب
مراسم استقبال و تشییع ساعت ۱۴ امروز (پنجشنبه ۱۸ تیرماه) از خیابان امام رضا (علیهالسلام) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ مراسم استقبال و تشییع ساعت ۱۴ امروز (پنجشنبه ۱۸ تیرماه) از خیابان امام رضا (علیهالسلام) به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) (جامع رضوی) به امامت آیت الله نوری همدانی اقامه خواهد شد. براین اساس نماز در تمامی خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید پس از برگزاری نماز بر پیکر شهدا پایان مییابد و مراسم تدفین با حضور اعضای بیت رهبر انقلاب برگزار میشود
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