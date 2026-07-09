وزارت خارجه حملات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات بامداد پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه ارتش آمریکا به چند نقطه در استان‌های ساحلی جنوب و دو پل در مسیر ریلی مشهد مقدس را به‌شدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات بامداد پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه ارتش آمریکا به چند نقطه در استان‌های ساحلی جنوب و دو پل در مسیر ریلی مشهد مقدس را به‌شدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست.

این وزارتخانه اعلام کرد حملات اخیر آمریکا، نقض آشکار منشور ملل متحد و همچنین نقض بندهای یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است.

وزارت خارجه با محکوم کردن لفاظی‌های مقامات آمریکایی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و امنیت مردم خود قاطع است و متجاوزان را مجازات خواهد کرد.