وزارت خارجه حملات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات بامداد پنجشنبه ۱۸ خردادماه ارتش آمریکا به چند نقطه در استانهای ساحلی جنوب و دو پل در مسیر ریلی مشهد مقدس را بهشدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست.
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به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات بامداد پنجشنبه ۱۸ خردادماه ارتش آمریکا به چند نقطه در استانهای ساحلی جنوب و دو پل در مسیر ریلی مشهد مقدس را بهشدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست.
این وزارتخانه اعلام کرد حملات اخیر آمریکا، نقض آشکار منشور ملل متحد و همچنین نقض بندهای یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است.
وزارت خارجه با محکوم کردن لفاظیهای مقامات آمریکایی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و امنیت مردم خود قاطع است و متجاوزان را مجازات خواهد کرد.
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