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وزارت خارجه حملات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات بامداد پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه ارتش آمریکا به چند نقطه در استان‌های ساحلی جنوب و دو پل در مسیر ریلی مشهد مقدس را به‌شدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۶۶
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1149 بازدید
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وزارت خارجه حملات آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات بامداد پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه ارتش آمریکا به چند نقطه در استان‌های ساحلی جنوب و دو پل در مسیر ریلی مشهد مقدس را به‌شدت محکوم کرد و آن را مصداق جنایت جنگی دانست.

این وزارتخانه اعلام کرد حملات اخیر آمریکا، نقض آشکار منشور ملل متحد و همچنین نقض بندهای یک و پنج یادداشت تفاهم خاتمه جنگ است.

وزارت خارجه با محکوم کردن لفاظی‌های مقامات آمریکایی، تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و امنیت مردم خود قاطع است و متجاوزان را مجازات خواهد کرد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
A
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
18
پاسخ
این محکومیتها رو ول کنید . پاسخ دندان شکن
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