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تعداد بازدید : 11725
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کد خبر:۱۳۸۳۷۶۲
کد خبر:۱۳۸۳۷۶۲
75114 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین

ویدیوهای تازه از پاسخ موشکی ایران و لحظات بارش موشک‌های ایران روی سر آمریکایی‌ها در کویت و بحرین و اصابت موشک‌ها، پس از حملات تازه ارتش رژیم آمریکا به ایران که از سوی شماری از شهروندان کشورهای عربی ثبت و با وجود هشدار حکومت‌های مرتجع خلیج فارس به شبکه‌های اجتماعی درز کرده را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
15
63
پاسخ
چرا پل بحرین نمیزند دویست تا پهپاد بفرستید بلاخره بیستاش میخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
32
48
پاسخ
سد مجید نقطه زن، دمت گرم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
2
پاسخ
چنتا کشته داشته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
3
8
پاسخ
بايد كشته بدهند انهم زياد جان ايراني كمتر از انها نيست مثل ريگ جان مي گيرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
3
3
پاسخ
چند قایق یا تریلی حامل موا منفجره همزمان با پهبادها ه ازیر و روی پل عبور کنند و نزدیک پایه ها منفجر شوند
توماج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
3
پاسخ
چرا ما آمریکا رو بمباران نمیکنیم؟کشورهای همسایه مهم نیستن که --این روند که ما نتونیم خاک امریکا بزنیم بیفایدس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
10
پاسخ
چرا بایستی حداقل 14 عزیزمان را از دست بدهیم این پایگاه های آمریکا در بحرین و کویت و امارات و اردن مگر چقدر وسعت دارند که هرچه موشک و پهباد می فرستید باز هم وجود دارند . چرا نیروهای آمریکایی تلف نمی شوند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
5
پاسخ
همانطور که ریل ما را زدند باید تمام راه های ورد و خروج کالا به تمام کشور های عربی بسته شود
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
5
پاسخ
همانطور که ریل ما را زدند باید تمام راه های ورد و خروج کالا به تمام کشور های عربی بسته شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
12
پاسخ
این ویدیو چی بود آخه ؟؟!!!! هیچی توش معلوم نبود...
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