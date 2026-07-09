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لحظات بارش و اصابت موشکهای ایران به آمریکاییها در کویت و بحرین
ویدیوهای تازه از پاسخ موشکی ایران و لحظات بارش موشکهای ایران روی سر آمریکاییها در کویت و بحرین و اصابت موشکها، پس از حملات تازه ارتش رژیم آمریکا به ایران که از سوی شماری از شهروندان کشورهای عربی ثبت و با وجود هشدار حکومتهای مرتجع خلیج فارس به شبکههای اجتماعی درز کرده را میبینید.
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بايد كشته بدهند انهم زياد جان ايراني كمتر از انها نيست مثل ريگ جان مي گيرند
چند قایق یا تریلی حامل موا منفجره همزمان با پهبادها ه ازیر و روی پل عبور کنند و نزدیک پایه ها منفجر شوند
چرا ما آمریکا رو بمباران نمیکنیم؟کشورهای همسایه مهم نیستن که --این روند که ما نتونیم خاک امریکا بزنیم بیفایدس
چرا بایستی حداقل 14 عزیزمان را از دست بدهیم این پایگاه های آمریکا در بحرین و کویت و امارات و اردن مگر چقدر وسعت دارند که هرچه موشک و پهباد می فرستید باز هم وجود دارند . چرا نیروهای آمریکایی تلف نمی شوند
همانطور که ریل ما را زدند باید تمام راه های ورد و خروج کالا به تمام کشور های عربی بسته شود
همانطور که ریل ما را زدند باید تمام راه های ورد و خروج کالا به تمام کشور های عربی بسته شود