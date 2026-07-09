ویدیوهای تازه از پاسخ موشکی ایران و لحظات بارش موشک‌های ایران روی سر آمریکایی‌ها در کویت و بحرین و اصابت موشک‌ها، پس از حملات تازه ارتش رژیم آمریکا به ایران که از سوی شماری از شهروندان کشورهای عربی ثبت و با وجود هشدار حکومت‌های مرتجع خلیج فارس به شبکه‌های اجتماعی درز کرده را می‌بینید.