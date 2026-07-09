واکنش هنرمندان به تشییع باشکوه رهبر شهیدانقلاب

ایران این روزها یکپارچه در عزای رهبر شهید و در تکاپوی تشییع پیکر ایشان است؛ در این میان اهالی فرهنگ و هنر نیز به سهم خود فعالیت‌هایی داشتند و برخی هم در صفحات مجازی‌شان ابراز احساسات کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در حالی که جمعی از اهالی هنر در مراسم وداع رهبر شهید حضور پیدا کردند، عده‌ای دیگر از اهالی فرهنگ و هنر نیز در صفحات مجازی خود نسبت به این رویداد واکنش نشان دادند.

آرمان درویش - بازیگر - با بازنشر پستی از مراسم وداع رهبر شهید، نوشت: «تاریخ با افتخار تو را بدرقه می‌کند» حامد جلیلی - خواننده - نیز نوشت: «تا آخر عمر بر هلهله‌کننده‌های شب ۹ اسفند، لعنت.» مصطفی راغب - خواننده پاپ - نیز تصویری از نوه پرکشیده‌ آقای شهید ایران یعنی زهرا محمدی گلپایگانی را بازنشر کرد. بابک خواجه‌پاشا - کارگردان - هم با انتشار عکسی از امضای رهبر شهید نوشت: «آن‌کس که اندیشه‌اش می‌ماند زنده‌ترین زندگان است.» سیدعلی نقیب - شاعر و مجری رادیو و تلویزیون - با انتشار تصویر تابوت کوچک نوه رهبر شهید، نوشت: «آورده‌ای نواده به قربانگاه/ آهوی بی‌گناه تو را نازم.» سیدمسعود شجاعی طباطبایی - کاریکاتوریست - تصاویری از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب و جمعیت میلیونی مردم ایران در این مراسم را منتشر کرد. حسن روح‌الامین - نقاش - با انتشار تصویری از رهبر شهید و همچنین آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای - رهبر انقلاب - نوشت: «فدای بازمانده شمشیر.» سعید مکرمی - ناشر و فعال فرهنگی - نیز نوشته است: «آخر چطور با شما وداع کنیم؟ از خون امام و رهبرمان نخواهیم گذشت.» داوود امیریان - نویسنده و طنزپرداز - هم با انتشار تصویری از حضورش در مراسم وداع با رهبر شهید در مصلای تهران خبر داده است.



سیدمحمود رضوی ـ تهیه‌کننده سینما ـ با انتشار پستی نوشت: «سلام علیکم، آخرین باری که شما را از این قاب زیارت کردم ۱۳ رجب ۱۴۰۱ کمی قبل از اذان مغرب بود. در حیاط حسینیه شماره ۲ ایستاده بودید تا فرزندان شهدا برای همراهی شما در بدو ورود به جشن فرشته‌ها از راه برسند. ماسک به صورت داشتید، اما از پشت همان ماسک هم لبخندتان پیدا بود؛ دست تکان دادید و آن روز چشمانتان هم خندید و ما همه بال درآوردیم. دو روز است که باز شما را از همین قاب می‌بینم؛ حالا این بار، اما متفاوت‌تر.

شما خندان‌تر از آن روز در قهقه‌ای مستانه در محضر خداوند باری تعالی «یرزقون» هستید و ما مانده‌ایم با چشمانی خیس و اشکبار و بغضی که راه نفس را می‌بندد. این قاب دیگر فقط یک تصویر نیست؛ فاصله‌ای است میان ماندن ما و رفتن شما، میان یک دنیا دلتنگی ما و اقیانوس آرامش شما. هنوز نمی‌شود باور کرد شما رفتید. اما آن صلابت ابهت، اقتدار مهربانی، آرامش و لبخند، آن نگاه، آن دست تکان دادن ساده... در دل ما جا ماند.

ما هنوز در همین قاب، چشم به راه ایستاده‌ایم، چشم‌هایی که به راهی خیره شده که شما از آن عبور کردید و با دلی که باور نمی‌کند دیگر قرار نیست، لبخندی به ما هدیه بدهید. شما آرام گرفتید و ما به یاد شما تا ابد ناآرامیم، چون پدر از دست دادیم.»

آزيتا ترکاشوند، بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر نوشت: شکوه و اقتدار را در مراسم تشییع رهبر شهید دیدم؛ مردمی که برای رهبر شهیدشان ایستادند و با حضور خود در این مراسم، سوگواری کردند.

محمد فیلی، بازیگر می گوید: پیام حضور شگفت انگیز مردم در تشییع رهبر شهید این بود که مردم ایران در همه حال در صحنه حضور داشته و دارند و همواره پشتیبان نظام و انقلاب خواهند بود.

زهرا داوودنژد، بازیگر سینما و تلویزیون: وقتی به بدرقه رهبر نگاه می‌کنم و در این سیل جمعیت غرق می‌شوم، نفسم می‌گیرد که چطور یک نفر به‌تنهایی، به یک کشور با تمامیت ارضی‌اش و به نفر به نفر مردمانش، نفس حق خود را دمید و به جهان و جام جهان‌بین جان بخشید و با خوردن شربت شهادت جان داد.

امیر غفارمنش، بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به تشییع میلیونی در تهران و انتشار تصویری از حضور مردم: امروز من هم عزادار رهبر شهید مملکتم هستم.

پرواز همای، خواننده با اشاره به تاثیر رهبر شهید در حوزه فرهنگ و هنر: در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردم و باقی هنرمندان نیز قطعا به ایشان ادای احترام می‌کنند

مهران رجبی، بازیگر سینما و تلویزیون، با اشاره به تشییع میلیونی رهبر شهید: اینکه از هر نقطه، این همه انسان برای عرض ارادت می‌آیند، فقط یک تشییع نیست؛ این، تجلی عشق، احترام و دلدادگی مردم است. این حضور گسترده، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم با راه و آرمان‌های شهید است.

پردیس احمدیه،‌ بازیگر سینما و تلویزیون: کنار تابوت ایستادم و از قلبم زمزمه کردم ای رهبر شهیدم، ای ادیب و فرزانه راهت ادامه دارد… روزی خورشید حق طلوع خواهد کرد و نور حتی بر دیدگانی که امروز تماما کورند جلوه خواهد کرد تا آن روز چه مُرده و چه زنده به سان خودت صبورانه زیر بیرق علمدارمان می‌مانم.

زانکو، خواننده محبوب و جوان کشورمان با اشاره به تشییع بی‌سابقه رهبر شهید: به نظر من، این موضوع ربطی به تفاوت دیدگاه‌ها و عقاید ندارد. فارغ از هر اختلاف‌نظر، من هم مانند هر ایرانی وظیفه خودم دانستم در این مراسم حضور داشته باشم و ادای احترام کنم.

این در حالی است که بهروز افخمی - کارگردان سینما و تلویزیون - در حال ساخت فیلمی از مراسم تشییع رهبر شهید با روایت از افرادی است که از کشورهای خارجی برای حضور در این مراسم به ایران می‌آیند.

افخمی مستندی کوتاه به نام «حال خونین‌دلان» دارد که یک سال پس از ارتحال امام خمینی (ره) آن را ساخته و حالا قصد دارد روایتی مشابه از آن را برای مراسم تشییع رهبر شهید بسازد.

همچنین، سیدرضا میرکریمی و مجید مجیدی با حضور در سینما آزادی، تولید مجموعه تصویری و مستند «سلام آخر» را آغاز کردند. این پروژه با هدف ثبت و روایت تصویری مراسم تشییع در حال تولید است. این سینما در این روزها به محل استقرار جمعی از کارگردانان و مستندسازان تبدیل شده تا روایت‌های هنری و مستند این رویداد را ثبت و تولید کنند.

