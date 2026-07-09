قیمت طلا و سکه در بازار امروز پنج‌شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ نسبت به روز گذشته همین ساعت با افزایش همراه شد؛ به‌طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار به مرز ۱۸ میلیون تومان رسید.

بازار طلا و سکه امروز پنج‌شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ روندی افزایشی را تجربه کرد و اغلب قطعات سکه و انواع طلا نسبت به معاملات روز گذشته با رشد قیمت همراه شدند.

به گزارش تابناک؛ بر اساس آخرین نرخ‌های بازار، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲۰۱ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۷ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان رسید. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار نیز با رشد ۸۷۳ هزار تومانی، ۷۷ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه نیز روند صعودی ادامه داشت. سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومانی، به ۱۸۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز ۸۳۵ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و با نرخ ۱۷۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومانی به ۹۵ میلیون تومان رسید و ربع‌سکه نیز با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در مقابل، سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان ۲۷ میلیون تومان معامله شد.