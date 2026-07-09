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کد خبر:۱۳۸۳۷۵۳
کد خبر:۱۳۸۳۷۵۳
10544 بازدید
نظرات: ۲۴
نبض خبر

لفاظی ترامپ: 20 برابر به ایران حمله می‌کنیم! + زیرنویس

دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه هجده تیرماه، در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا و در هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایر فورس وان» در لفاظی تازه گفت آمریکا در برابر حملات ایران رویکرد «بیست به یک» را دنبال خواهد کرد. ترامپ گفت: «همین حالا ضربه بسیار سختی به آن‌ها زدیم. هر بار که آن‌ها به ما حمله کنند، ما بیست برابر پاسخ خواهیم داد.» او ادعا کرد تهران سه کشتی را هدف قرار داد و تاکید کرد هر زمان حکومت ایران حمله کند، آمریکا «بسیار شدیدتر» پاسخ خواهد داد! با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران ویدیو جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۲۴
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
28
52
پاسخ
مگر قرار نبود توافق صورت بگیره!! چرا بعضی تندروها نمیخولن کشور به ثبات برسه؟؟ چرا هرکسی معترض هست رو اسمش رو یاداشت نمیکنید تا در صورت حمله در خط مقدم قرار بگیرن؟ خب این توافق حتما با مشاوره رهبر صورت گرفته پس اعتراض برای چی هست؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
سرکاری بنده خدا
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
الان امریکا می زنه زیر توافق وقول و قرارش مقصر شدند کسانی که همین رو پیش بینی می کردند؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
عزیز فازت چیه؟ توافق که شد تموم شد الان وقت عمل بود که طرف بر خلاف توافق هم حمله کرد هم تنگه هرمز رو که قرار بود باترتیبات ایرانی باز بشه رو دور زد، هم دائم تهدید میکنه...
هر کس هم دلش بسوزه یه برچسب تندرو میزنید روش، آخرشم همونایی که میگید تندور بودن معلوم میشه حق داشتن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
53
22
پاسخ
آقای قالیباف و پزشکیان پاسخگو باشید
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
هر وقت جلیلی، ثابتی، مقامات دولت رئیسی، رسایی و... پاسخگو شدند ما هم پاسخ خواهیم داد. ما داشتیم توافق میکردیم شماها گفتید نه باید جنگید و جنگ چیز خوبی است، خب این هم جنگ، بفرمایید این گوی و این میدان.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
48
27
پاسخ
این قدر حقیر شدی که زورت فقط به پل و نیروگاه برق میرسه. هیچی نیستی ببر پوشالی هم نیستی تو یک کفتار خون خوار هستی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
44
19
پاسخ
باید مثل کره شمالی قوی می شدیم. حالا خیلی دیره
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
کره جنوبی شاید ولی قدرت کره شمالی رو جوک میگی حتما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
کره شمالی هیچ ارزش ژیوپولتیکی نداره برای همین باهاش کار ندارند.
ناشناس
| France |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
یک وجب جاست که یه خانواده دارند بهش حکومت میکنند، پدر مردمشون رو درآوردند، هیچ وزن و جایگاهی هم در دنیا ندارند، کجاش قویه دقیقا؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
16
15
پاسخ
با توجه به حملات متعدد دشمن آمریکایی و عدم استفاده از معاملات نفتی چرا هنوز تنگه هرمز باز است ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
چونکه عمان اجازه داده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
41
14
پاسخ
آقای قالیباف و پزشکیان توافق نامه ننگین تر تحویل بگیر!!!
این معادله رو ما باید رقم میزدیم نه آمریکا
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
حتما جلیلی را میفرستادی مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
42
22
پاسخ
ما 100 برابر حمله می کنیم و بزودی تو یکی رو به درک واصل می کنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
به کجا 100 برابر حمله می کنی
به بحرین
آیا برای ترامپ اهمیتی دارد؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
37
20
پاسخ
ما ۴۰ برابر آمریکا حمله میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
10
پاسخ
نیروی هوایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
35
24
پاسخ
آبروی آمریکا رو به تنه برد . با حدود دوهزار میلیارد دلار بودجه نظامی در مقابل کشوری با حدود هفت میلیارد دلار بودجه ی نظامی . آرزویش از اشغال و تجزیه رسیده به باز کردن تنگه ی هرمز که تو اون هم مونده .
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