دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه هجده تیرماه، در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا و در هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایر فورس وان» در لفاظی تازه گفت آمریکا در برابر حملات ایران رویکرد «بیست به یک» را دنبال خواهد کرد. ترامپ گفت: «همین حالا ضربه بسیار سختی به آن‌ها زدیم. هر بار که آن‌ها به ما حمله کنند، ما بیست برابر پاسخ خواهیم داد.» او ادعا کرد تهران سه کشتی را هدف قرار داد و تاکید کرد هر زمان حکومت ایران حمله کند، آمریکا «بسیار شدیدتر» پاسخ خواهد داد! با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.