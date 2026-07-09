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لفاظی ترامپ: 20 برابر به ایران حمله میکنیم! + زیرنویس
دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه هجده تیرماه، در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا و در هواپیمای ریاستجمهوری «ایر فورس وان» در لفاظی تازه گفت آمریکا در برابر حملات ایران رویکرد «بیست به یک» را دنبال خواهد کرد. ترامپ گفت: «همین حالا ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. هر بار که آنها به ما حمله کنند، ما بیست برابر پاسخ خواهیم داد.» او ادعا کرد تهران سه کشتی را هدف قرار داد و تاکید کرد هر زمان حکومت ایران حمله کند، آمریکا «بسیار شدیدتر» پاسخ خواهد داد! با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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مگر قرار نبود توافق صورت بگیره!! چرا بعضی تندروها نمیخولن کشور به ثبات برسه؟؟ چرا هرکسی معترض هست رو اسمش رو یاداشت نمیکنید تا در صورت حمله در خط مقدم قرار بگیرن؟ خب این توافق حتما با مشاوره رهبر صورت گرفته پس اعتراض برای چی هست؟؟
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ناشناس| |
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
حسن| |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس| |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
هر کس هم دلش بسوزه یه برچسب تندرو میزنید روش، آخرشم همونایی که میگید تندور بودن معلوم میشه حق داشتن.
آقای قالیباف و پزشکیان پاسخگو باشید
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ناشناس| |
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
این قدر حقیر شدی که زورت فقط به پل و نیروگاه برق میرسه. هیچی نیستی ببر پوشالی هم نیستی تو یک کفتار خون خوار هستی.
باید مثل کره شمالی قوی می شدیم. حالا خیلی دیره
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ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس| |
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس| |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
با توجه به حملات متعدد دشمن آمریکایی و عدم استفاده از معاملات نفتی چرا هنوز تنگه هرمز باز است ؟
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ناشناس| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
آقای قالیباف و پزشکیان توافق نامه ننگین تر تحویل بگیر!!!
این معادله رو ما باید رقم میزدیم نه آمریکا
این معادله رو ما باید رقم میزدیم نه آمریکا
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ناشناس| |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ما 100 برابر حمله می کنیم و بزودی تو یکی رو به درک واصل می کنیم.
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ناشناس| |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
به بحرین
آیا برای ترامپ اهمیتی دارد؟؟