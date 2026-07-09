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سردار کرمی: سپاه و ارتش مانع تحرکات تروریست‌ها شدند

فرمانده نیروی زمینی سپاه در شبکه خبر گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی گروهک‌های تروریستی را در جنوب شرق و شمال‌غرب ایران برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۴۸
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سردار کرمی: سپاه و ارتش مانع تحرکات تروریست‌ها شدند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه در شبکه خبر گفت: دشمن آمریکایی - صهیونی گروهک‌های تروریستی را در جنوب شرق و شمال‌غرب ایران برای حمله به ایران کاملا آماده کرده بود.

وی افزود: سپاه و ارتش دوشادوش هم در اقدامی پیش‌دستانه مواضع این گروهک‌ها را درهم کوبیدند.

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سردار کرمی سپاه گروه های تروریستی حمله آمریکا به ایران ارتش تروریست
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
5
22
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مرگ بر آمریکا
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