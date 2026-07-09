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فوری: تعداد شهدای حملات هوایی آمریکا به ایران

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: آمریکا در روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم بر جای گذاشته است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۴۶
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10856 بازدید
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فوری: تعداد شهدای حملات هوایی آمریکا به ایران

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: در حالی که آتش‌بس برقرار بود، آمریکا در روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: از میان مجروحان، ۴۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
44
24
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
41
14
پاسخ
باید مثل کره شمالی قوی شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
11
26
پاسخ
تا به کی بید این جوانان ما پرپر شوند
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