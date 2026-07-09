فوری: تعداد شهدای حملات هوایی آمریکا به ایران

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: آمریکا در روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم بر جای گذاشته است.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: در حالی که آتش‌بس برقرار بود، آمریکا در روز‌های ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرار داد؛ حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم بر جای گذاشته است.

وی افزود: از میان مجروحان، ۴۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند.