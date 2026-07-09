تداوم کاهش قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تجاوز دوباره آمریکا به ایران که باعث صعود قیمت نفت و تجدید نگرانی نسبت به تورم شد، کاهش یافت و در نزدیکی پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود ایستاد.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از اینکه روز گذشته، به پایین‌ترین سطح خود از اول ژوئیه نزول کرد، در معاملات روز جاری با ۰.۴ درصد کاهش، به ۴۰۶۰ دلار و ۴۶سنت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۳ درصد کاهش، به ۴۰۶۹ دلار و ۸۰ سنت رسید.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، گفت: «عامل محرکی که از روند نزولی قیمت طلا حمایت می‌کند، تجدید ارزیابی بازار در خصوص احتمال دومین دور افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که ممکن است حتی در سه ‌ماهه نخست سال آینده رخ دهد.»

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جاری به روند صعودی خود ادامه داد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را ۶۸ درصد و احتمال افزایش آن در ژانویه ۲۰۲۷ را ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند.

در حالی که طلا به عنوان یک پوشش تورمی دیده می‌شود، نرخ‌های بهره بالا تمایل دارند بر این دارایی بدون بازده فشار وارد کنند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۹ درصد کاهش، به ۵۷ دلار و ۷۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۵۹۱ دلار و ۱۳ سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۲۲۳ دلار و ۹۵ سنت رسید.