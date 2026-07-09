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حرکت قطار تهران - مشهد متوقف شد

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به دنبال آسیب‌دیدگی یکی از نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد، حرکت قطار‌های این مسیر تا اطلاع بعدی با وقفه مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۳۱
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12594 بازدید
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حرکت قطار تهران - مشهد متوقف شد

به گزارش تابناک به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی آمریکایی بامداد امروز به یکی از ‌نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد، حرکت قطارهای مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شده است.

تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی محل آسیب‌دیده در دست اقدام است و تلاش می شود در کمترین زمان ممکن این مسیر ترمیم شود.

برنامه ریزی لازم برای جابجایی مسافران محترم قطارهای متوقف شده در این مسیر، از طریق ناوگان مسافری جاده ای به مشهد مقدس انجام شده است.

 مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این مسیر از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن 0215149 اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
23
37
پاسخ
دشمن جنایتکار با مشاهده جمعیت چندین میلیونی در مراسم بدرقه وتشیه رهبر شهید در ایران وعراق،می خواهد از مردم انتقام بگیرد. اما هیهات من الذله
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
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