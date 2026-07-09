صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش صریح قالیباف به تجاوز دیشب آمریکا

رییس مجلس در پی تجاوزات چهارشنبه شب دشمن متجاوز آمریکایی به نقاطی از ایران نوشت: تنگه هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۲۶
| |
6040 بازدید
|
۳
واکنش صریح قالیباف به تجاوز دیشب آمریکا

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست.
شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.
دست‌وپای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.
تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دکتر محمدباقرقالیباف تجاوز آمریکا حمله به ایران
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقایی: کشورهای منطقه همدست آمریکا هستند
پیام جدید قالیباف برای رهبر شهید انقلاب
روایت جنجالی غریب‌آبادی از نقش آمریکا در جنگ
عکس: انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
عکس: دکتر قالیباف در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن
سیاست‌های متناقض عربستان و کویت علیه ایران!
تصویری از قالیباف و آیت‌الله مروی در مصلی تهران
عکس: حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
جزئیات حمله بامدادی آمریکا به کرج و ورامین
هشدار رسمی و آخر قالیباف : یا مرگ یا وطن !
رضا صادقی: روزی دودمان ظلم را به زانو درمی‌آوریم
مشارکت نظامی استرالیا در جنگ علیه ایران رد شد
عکس: نشست علنی مجلس شورای اسلامی
دردسر بزرگ ترامپ در ایران!
حمله دوباره آمریکا به شهرهای یمن
درخواست وقیحانه تروئیکای اروپایی از ایران!
عکس: نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی
عکس: نشست سران سه قوه به میزبانی رئیس‌جمهور
حمله شدیداللحن کاخ سفید به پامپئو
تجاوز مجدد آمریکا به یمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
9
17
پاسخ
توئیت جواب قاتل امام شهید نیست ، او رهبر ما را ترور کرده و شما که می گوئید که اگر بزنید می خورید باید این دلقک جنایتکار را در همین سفر ترکیه که در تیررس موشک های ما بود به سزای اعمالش می رساندید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
قالیباف فقط توئیت نمی زنه نقش مهمی در مدیریت جنگ هم داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
طبق مقررات ناتو حمله به یک کشور عضو یعنی حمله به کل ناتو
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nyA
tabnak.ir/005nyA