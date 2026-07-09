واکنش صریح قالیباف به تجاوز دیشب آمریکا
رییس مجلس در پی تجاوزات چهارشنبه شب دشمن متجاوز آمریکایی به نقاطی از ایران نوشت: تنگه هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز میشود نه با تهدیدات آمریکایی.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بیهزینه نیست.
شفاف بگویم: بزنید، میخورید.
دستوپای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.
تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی.
گزارش خطا
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توئیت جواب قاتل امام شهید نیست ، او رهبر ما را ترور کرده و شما که می گوئید که اگر بزنید می خورید باید این دلقک جنایتکار را در همین سفر ترکیه که در تیررس موشک های ما بود به سزای اعمالش می رساندید.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس| |
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸