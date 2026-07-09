رییس مجلس در پی تجاوزات چهارشنبه شب دشمن متجاوز آمریکایی به نقاطی از ایران نوشت: تنگه هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی.

واکنش صریح قالیباف به تجاوز دیشب آمریکا

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست.

شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.

دست‌وپای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.

تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی.