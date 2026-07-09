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تصاویر بمباران پل آق قلا را میبینید
تصاویر بمباران پل آق تکه خان در شهرستان آق قلا در گلستان طی حملات شب گذشته هواگردهای متجاوز ارتش آمریکا را میبینید.
گزارش خطا
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تمام زیرساختهای ایران رو نابود خواهند کرد همانطور که خواست اسرائیل است.
راهی جز مجهز شدن به بمب اتم نیست.
تصمیم برلی نابودی ایران گرفته شده.
راهی جز مجهز شدن به بمب اتم نیست.
تصمیم برلی نابودی ایران گرفته شده.
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ناشناس| |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
اگر بمب اتم می تونست مشکل رو حل کنه حداقلش این بود که بریم از کره شمالی یا پاکستان بخریم .
اجماع جهانی ایجاد می کنه .
در سالهای گذشته باید سرمایه گذاری خارجی رو افزایش می دادیم تا حمله به زیر ساختها برای غیر ایرانیها هزینه ایجاد کنه و این باعث بالا رفتن قدرت چانه زنی ما میشد . ولی متاسفانه تحریمها نذاشت .
ناشناس| |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس| |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
مشخصه مسیر مشهد رو زدن برای کاهش حضور در تشییع رهبری .
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ناشناس| |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
از جنوب که قطعا تا آق قلا نرفته . از کدوم کشور زده؟
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ناشناس| |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
بمب اتمی باید ساخت
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ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
اینا هزینه ها و آثار نداشتن بمب اتمه.بازدارندگی فعلی ایران کافی نیست و ما خلا بزرگ بازدارندگی داریم.احتمالا ناتو برنامه حمله گسترده کشیده و این سرآغاز برنامه هست.تنها تجهیز و تست اتمی میتونه جلوی حمله رو بگیره.