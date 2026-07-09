En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 23526
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۳۷۲۴
کد خبر:۱۳۸۳۷۲۴
190872 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تصاویر بمباران‌ پل آق قلا را می‌بینید

تصاویر بمباران‌ پل آق تکه خان در شهرستان آق قلا در گلستان طی حملات شب گذشته هواگردهای متجاوز ارتش آمریکا را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حمله آمریکا به ایران بمباران زیرساخت های ایران پل آق قلا ویدیو پل آق تکه خان
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
وضعیت بامزه مردم در زمان شلیک موشک از ایران
همه کشتی‌ها باید از مسیر ایران در تنگه هرمز عبور کنند
تصاویر حمله آمریکا به قایق‌های ماهیگیری مردم
تصاویر تازه از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر میزان خسارات به برج دریایی چابهار
لحظات پرتاب موشک‌های بالستیک ایران به سمت پایگاه آمریکا
تصاویر تازه پاسخ سریع و قاطع ایران به حمله آمریکا
تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه
لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
لفاظی ترامپ: 20 برابر به ایران حمله می‌کنیم! + زیرنویس
به آمریکا پاسخ کوبنده‌ای می‌دهیم
لحظه انهدام پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایران
عکس: حمله آمریکا به راه‌آهن آق‌تکه‌خان در گلستان
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران
تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا
شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Singapore
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
47
81
پاسخ
تمام زیرساخت‌های ایران رو نابود خواهند کرد همانطور که خواست اسرائیل است.
راهی جز مجهز شدن به بمب اتم نیست.
تصمیم برلی نابودی ایران گرفته شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
بمب اتم دیگه باز دارنده نیست .
اگر بمب اتم می تونست مشکل رو حل کنه حداقلش این بود که بریم از کره شمالی یا پاکستان بخریم .
اجماع جهانی ایجاد می کنه .
در سالهای گذشته باید سرمایه گذاری خارجی رو افزایش می دادیم تا حمله به زیر ساختها برای غیر ایرانیها هزینه ایجاد کنه و این باعث بالا رفتن قدرت چانه زنی ما میشد . ولی متاسفانه تحریمها نذاشت .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
فلسفه نباف . بدون سلاح ابرقدرت دنیا نتونست اجماع ایجاد کنه با سلاح اتمی چطوری می تونه . داشتن سلاح اتمی از نان شب واجب تر است هر چند شاید واقعا داشته باشیم که کفتار جرات نمی کنه دست به کار بزرگی بزنه .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
الان از هر چیزی داشتن بمب اتمی مهم تر است مثل چین و یا پاکستان یا روسیه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
68
33
پاسخ
مشخصه مسیر مشهد رو زدن برای کاهش حضور در تشییع رهبری .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
دقیقا
ناشناس
|
Finland
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
8
44
پاسخ
از جنوب که قطعا تا آق قلا نرفته . از کدوم کشور زده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
متاسفانه در ترکمنستان هم پایگاه داره‌
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
53
23
پاسخ
ما از بمب اتمشون باکی نداریم اگه بزنند دیمونا جون دم دستمون هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
36
41
پاسخ
بمب اتمی باید ساخت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
فرض کن ده تا بمب اتم داشته باشیم. اگر بزنیم به دشمن او هم به جاش بیست بمب میزنه به ما. کی برنده است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
23
19
پاسخ
اینا هزینه ها و آثار نداشتن بمب اتمه.بازدارندگی فعلی ایران کافی نیست و ما خلا بزرگ بازدارندگی داریم.احتمالا ناتو برنامه حمله گسترده کشیده و این سرآغاز برنامه هست.تنها تجهیز و تست اتمی میتونه جلوی حمله رو بگیره.
ناشناس
|
China
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
15
26
پاسخ
پل ارتباطی بحرین به عربستان را ویران کنید
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل