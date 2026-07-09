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سی‌ان‌ان از احتمال تشدید درگیری‌ها در ایران خبر داد

این مقام آمریکایی مدعی شد: وضعیت مربوط به ایران همچنان بسیار متغیر است و ممکن است حملات بیشتری فراتر از آنچه اعلام شده است، انجام شود.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۲۳
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سی‌ان‌ان از احتمال تشدید درگیری‌ها در ایران خبر داد

یک مقام آمریکایی در پی نقض آتش‌بس از سوی آمریکا و حملات به ایران، اذعان کرد: آتش‌بس دست کم به صورت موقت متوقف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این مقام آمریکایی که نامش بیان نشده است، عصر چهارشنبه به وقت محلی به شبکه سی‌ ان‌ ان که خبرنگارش در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن در شمال دریای عرب حضور دارد، گفت: آتش‌بس با ایران «دست‌کم به‌طور موقت متوقف شده است.»

این مقام آمریکایی مدعی شد: وضعیت مربوط به ایران همچنان بسیار متغیر است و ممکن است حملات بیشتری فراتر از آنچه اعلام شده است، انجام شود.
 
وی برای توجیه تجاوز آمریکا ادعا کرد: ارتش آمریکا در حال حاضر در وضعیت «انتظار و مشاهده» قرار دارد و اهداف حملات امشب، موشک‌هایی بوده‌اند که می‌توانند علیه دارایی‌های آمریکا مانند ناوهای هواپیمابر مورد استفاده قرار گیرند.
 این مقام آمریکایی با بیان اینکه پهپادها نیز از جمله اهداف بوده‌اند، در توجیه تجاوزهای واشنگتن مدعی شد: ایالات متحده آمریکا اهدافی در اطراف تنگه هرمز را که می‌توانستند کشتیرانی را تهدید کنند، هدف قرار داده است.

وی گفت: نیروی دریایی آمریکا در دور اخیر حملات که از زمین و دریا انجام شد، مشارکت داشت.

این مقام آمریکایی ادعا کرد: در حال حاضر، عملیات در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن ماهیتی دفاعی دارد و این ناو همچنین می‌تواند برای نظارت بر تنگه هرمز و در صورت اجرای دوباره، در یک محاصره احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین مدعی شد: حملات تهاجمی، بر اساس اوضاع و روند تحولات، منتفی نشده است.

پیش از این، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نقض آتش بس اعتراف کرد و گفت: تفاهم‌نامه با تهران «تمام شده است» اما مذاکرات صلح می‌تواند ادامه یابد.

آمریکا از سه‌شنبه شب به وقت محلی (۷ جولای ۲۰۲۶ برابر با بامداد ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۵) به دستور ترامپ در حالیکه او در اجلاس ناتو در ترکیه به سر می‌برد، به مناطقی از جنوب ایران حمله و تفاهم نامه میان تهران - واشنگتن را نقض کرد.

سنتکام شب گذشته ادعا کرد: «ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز صبح ۱۷ تیر ماه اعلام کرد: در پاسخ اولیه به این تجاوز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ۸۵ نقطه از تاسیسات مهم نظامی آمریکا در بندر سلمان، منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی السالم کویت را در هم کوبیدند و یک پهپاد MQ۹ دشمن که قصد دخالت در عملیات را داشت، سرنگون کردند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ۱۷ تیرماه در واکنش به حملات آمریکا به بخش‌هایی از خاک ایران، با بیان اینکه ارتش آمریکا در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۵ با نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، مرتکب تجاوز نظامی علیه چند مرکز پایش و نظارت در سواحل جنوبی ایران شد، این حملات تجاوزکارانه را نقض فاحش بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مبنی بر توقف عملیات‌های نظامی دانست.

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