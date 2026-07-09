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تعداد بازدید : 10653
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کد خبر:۱۳۸۳۷۲۱
کد خبر:۱۳۸۳۷۲۱
72917 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران

ارتش رژیم آمریکا طی ساعات گذشته به ادعای خودش 90 هدف را در جنوب و جنوب غرب ایران از ایرانشهر و چابهار تا بوشهر و بوموسی و سیریک را بمباران کرد. بر اساس گزارش منابع داخلی، تاکنون دو پل در مسیر راه آهن شمال‌شرق ایران در آق‌قلای گلستان، خراب شده و مسیر راه آهن تهران - مشهد بند آمده است. فرودگاه‌های چابهار و ایرانشهر و نیز تاسیسات راداری دریایی چابهار آسیب جدی دیده‌اند. استانداری سیستان‌وبلوچستان اعلام کرده سه خط برق در چابهار هدف در اثر حمله‌های دیشب، آسیب دید و برق بخش‌هایی از این شهر قطع شد- شرکت توزیع برق سیستان‌وبلوچستان اعلام کرد. ترکش‌های یک پرتابه در حمله‌های دیشب به بیمارستان امام علی چابهار آسیب‌هایی زد اما مقام‌های محلی اعلام کردند در کار بخش‌های بیمارستان خللی وارد نشده است. شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران را با این توضیح می‌بینید که برای عدم استفاده دشمن از اطلاعات این ویدیوها، تصاویر اندکی محو شده است.
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برچسب‌ها:
حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو بمباران ایرانشهر چابهار بوشهر بوموسی سیریک
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هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
10
41
پاسخ
رادار و‌پدافند ندارید!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
وقتی ما هم به پايگاه های آمریکا حمله می کنیم نرخ اصابت ها تقریبا همین مقدار است . عملکرد پدافند نسبی است
زهرا کنعانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
26
14
پاسخ
ایران باید کاخ سفید رو بزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
19
11
پاسخ
چرا ایران مرکز پلیس و نظامی و پل ملک فهد به بحرین را نمی زند
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