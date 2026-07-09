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شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
ارتش رژیم آمریکا طی ساعات گذشته به ادعای خودش 90 هدف را در جنوب و جنوب غرب ایران از ایرانشهر و چابهار تا بوشهر و بوموسی و سیریک را بمباران کرد. بر اساس گزارش منابع داخلی، تاکنون دو پل در مسیر راه آهن شمالشرق ایران در آققلای گلستان، خراب شده و مسیر راه آهن تهران - مشهد بند آمده است. فرودگاههای چابهار و ایرانشهر و نیز تاسیسات راداری دریایی چابهار آسیب جدی دیدهاند. استانداری سیستانوبلوچستان اعلام کرده سه خط برق در چابهار هدف در اثر حملههای دیشب، آسیب دید و برق بخشهایی از این شهر قطع شد- شرکت توزیع برق سیستانوبلوچستان اعلام کرد. ترکشهای یک پرتابه در حملههای دیشب به بیمارستان امام علی چابهار آسیبهایی زد اما مقامهای محلی اعلام کردند در کار بخشهای بیمارستان خللی وارد نشده است. شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران را با این توضیح میبینید که برای عدم استفاده دشمن از اطلاعات این ویدیوها، تصاویر اندکی محو شده است.
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ناشناس| |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸