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کد خبر:۱۳۸۳۷۲۰
کد خبر:۱۳۸۳۷۲۰
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نبض خبر

آرزوی سه ماه پیش از شهادت رهبری که اکنون برآورده شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در خاطره‌ای جانسوز گفت: «برای افتتاح صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در نجف، دعوت کرده بودند رفتم؛ برگشتم، گفتم: آقا! من آنجا از امام حسین علیه‌السلام تقاضا کردم، استدعا کردم، التماس کردم که جنابعالی را این توفیق نصیبتان بشود و بیایید به پابوس جدتان امام حسین(ع). حضرت فرمود: «ان‌شاءالله خدا دعای تو را مستجاب بکند. آرزویشان این بود...» روایت کامل را از زبان گلپایگانی می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر تشییع پیکر رهبر انقلاب وداع با رهبری کربلا نجف زیارت نجف ویدیو
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