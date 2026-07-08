آرزوی سه ماه پیش از شهادت رهبری که اکنون برآورده شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در خاطره‌ای جانسوز گفت: «برای افتتاح صحن مطهر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در نجف، دعوت کرده بودند رفتم؛ برگشتم، گفتم: آقا! من آنجا از امام حسین علیه‌السلام تقاضا کردم، استدعا کردم، التماس کردم که جنابعالی را این توفیق نصیبتان بشود و بیایید به پابوس جدتان امام حسین(ع). حضرت فرمود: «ان‌شاءالله خدا دعای تو را مستجاب بکند. آرزویشان این بود...» روایت کامل را از زبان گلپایگانی می‌بینید و می‌شنوید.