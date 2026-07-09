صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه مهم سپاه پس از پاسخ به تجاوز آمریکا

سپاه پاسداران گفت: زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین مورد اصابت قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۱۹
| |
7956 بازدید
|
۵
بیانیه مهم سپاه پس از پاسخ به تجاوز آمریکا به خاک کشور
به گزارش تابناک؛ سپاه پاسداران خبر داد، زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم پایگاه های آمریکایی در کویت و بحرین مورد اصابت قرار گرفتند.
 
بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌در پی عهدشکنی و تجاوز ارتش کودک‌کش آمریکا به شرح زیر است:
 
بسم الله قاصم الجبارین.
 
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ.
 
ملت شریف ایران، ملت کریم و مجاهد عراق.
 
آفرین بر شما مردمان مومن و بصیر و وفادار که با موقع شناسی و تشییع بی‌نظیر در تاریخ جهان قدر و منزلت ولایت الهی و عشق عمیق متقابل مردم و والی اسلامی‌با مرام امیرالمومنین (ع) را به رخ جهان کشاندید و با شعارهایتان یادآور شدید که هزینه تعدی به مرجعیت و ولایت فقیه مسلمانان بسیار سنگین خواهد بود.
 
هرچند این تشییع باشکوه به ویژه ۲۳ ساعت تشییع عاشقانه در گرمای شدید، سرزمین عراق حبیب، مستکبران کاخ نشین را وحشت زده و آنها را به واکنش عجولانه به این قدرت نمایی مردم واداشت و آمریکای عهد شکن با زیر پا گذاشتن همه تعهدات بار دیگر نقاط متعددی از استان‌های ساحلی جنوب ایران و در اقدامی‌ضد مردمی‌دو پل در استان‌های شرقی به سوی مشهد مقدس را مورد تجاوز قرار داد تا اخبار این حماسه بی‌نظیر را تحت شعاع قرار دهد و این رویداد الهام بخش را از نظر مردم جهان پنهان دارد، غافل از اینکه این جنایات مردم جهان را بیدارتر و آنها را برای نقش آفرینی در مبارزه‌ با شیطان بزرگ مصمم‌تر خواهد کرد.
 
رزمندگان اسلام تجاوزهای ارتش کودک‌کش آمریکا را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
 
در اولین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمان شکنان آمریکایی، رزمندگان نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ساعتی پس از حملات دشمن و نقاط مختلف کشور، زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم دو پایگاه‌های استعماری اشغالگران آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند.
 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌به ارتش کودک‌کش آمریکا اخطار می‌کند که در صورت تکرار تجاوز پاسخ‌های کوبنده ما به سایر پایگاه‌های آمریکایی در منطقه توسعه خواهد یافت.
 
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.
 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 
۱۸/تیرماه /۱۴۰۵
 
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران جنگ ایران و آمریکا بیانیه سپاه تجاوز آمریکا به ایران حمله آمریکا به ایران
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار قاطع سپاه به ارتش تروریستی آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
24
17
پاسخ
پاسداران با غیرت حملات را کوبنده تر انجام دهید مخصوصا به قطر و امارات
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
17
10
پاسخ
زنده باد صلوات من ربهم و رحمته اولئک هم المهتدون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
17
12
پاسخ
پل بین بحرین و عربستان که مسیر تدارکات سنتکام از طریق عربستان است را بزنید
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
14
9
پاسخ
بزنید این استعمارگران ونوچه های آنها را که پیروزی از آن ماست!!!.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
15
12
پاسخ
بزنید متوفق نکنید خب
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005ny3
tabnak.ir/005ny3