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لفاظی جدید ترامپ پس از حملات آمریکا به ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پی لفاظی‌های خود ادعا کرد که ایران پس از حملات مکرر آمریکا در منطقه، با او تماس گرفته و خواستار دستیابی به توافق شده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۱۷
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22812 بازدید
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ادعای ترامپ: ایران پس از حملات آمریکا با ما تماس گرفت...به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور آمریکا در پی لفاظی‌های خود ادعا کرد که ایران پس از حملات مکرر آمریکا در منطقه، با او تماس گرفته و خواستار دستیابی به توافق شده است.

ترامپ که برای شرکت در نشست ناتو به ترکیه سفر کرده بود، روز چهارشنبه (۸ جولای /۱۷ تیر) در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلیس برای تعویض هوایپمای خود در مسیر بازگشت به واشنگتن دی‌سی فرود آمد.

ترامپ در هواپیمای ایر فورس وان در مسیر بازگشت از اجلاس ناتو در آنکارا ترکیه، به خبرنگاران گفت: «آنها کمی پیش تماس گرفتند، آنها به شدت می‌خواهند توافق کنند. من فقط نمی‌دانم که آیا آنها ارزش توافق دارند یا خیر.»

رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در روز چهارشنبه اعلام کرد که آتش‌بس میان دو کشور «تمام شده است.»

رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری مدعی شد: «هر بار که آنها به ما ضربه می‌زنند، ما ۲۰ برابر به آنها ضربه می‌زنیم.»

او ادعا کرد: ما همین حالا ضربه بسیار سختی به آنها زدیم. ما با نسبت ۲۰ به یک به آنها ضربه زدیم.

ترامپ در حالیکه آمریکا بارها تعهدات خود را در طول آتش بس کنونی نقض کرده است، همچنین مدعی شد: فقط نمی‌دانم آیا آنها شایستگی این را دارند یا نه. نمی‌دانم آیا به توافق پایبند خواهند بود یا نه. مشکل همین است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد: «این واقعا آن‌قدرها هم جنگ محسوب نمی‌شود، بلکه بحث خلع سلاح هسته‌ای ایران است. بنابراین تمام ماجرا بر سر گرفتن سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی ایران به این سلاح‌ها است و همه باید از این موضوع استقبال کنند.»

ترامپ درباره نشست ناتو نیز با بیان اینکه این ائتلاف راه بسیاری را طی کرده است، مدعی شد: «جلسه بسیار بسیار خوبی بود و همه درک می‌کنند که با ایالات متحده آمریکا رفتار بسیار ناعادلانه‌ای شده است. افزون بر آن، آنها واقعا برای موضوع خلع سلاح هسته‌ای در آنجا حضور نداشتند.»

ترامپ تغییر برنامه پروازی خود را به دلیل نگرانی امنیتی رد کرد

رئیس جمهور آمریکا همچنین اینکه نگرانی امنیتی دلیل استفاده او از هواپیمای قدیمی‌تر ایرفورس وان در بخشی از مسیر بازگشت به آمریکا پس از نشست ناتو شده است را رد کرد.

وی افزود که هواپیمای جدیدی که از سوی قطر هدیه داده شده است، زودتر به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در بریتانیا رفته بود تا نیروهای نظامی بتوانند این هواپیما را ببینند.

او پیش‌تر در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفته بود این اقدام «به درخواست تمام پایگاه» انجام شده و «تقریبا هیچ انحرافی از مسیر پرواز» وجود نداشته است.

وقتی از ترامپ سوال شدکه آیا موضوع امنیتی وجود داشته است، پاسخ داد: نه، چرا باید چنین چیزی وجود داشته باشد؟

او همچنین وجود هرگونه مشکل در خود هواپیما را رد کرد و گفت: ما آن را کمی زودتر فرستادیم تا بتوانیم اجازه دهیم آنها، یعنی پایگاه، آن را ببینند. تمام پایگاه بیرون آمدند و هواپیما را دیدند و بعد ما فرود آمدیم.

ترامپ برای بخش دوم سفر بازگشت خود به آمریکا، از هواپیمای قدیمی به هواپیمای جدید منتقل شد.

رئیس جمهور آمریکا در عین حال ادعا کرد که همیشه تهدیدهای معتبر از سوی ایران دریافت می‌کند.

خبرنگاری از ترامپ پرسید: آیا از وجود تهدیدهای معتبر از سوی ایران اطلاع دارد؟

ترامپ در پاسخ به این خبرنگار مدعی شد: من همیشه تهدیدهایی می‌شنوم. من نفر اول لیست آنها هستم.

او به خبرنگارانی که با او در هواپیما پرواز می‌کردند، با کنایه گفت: اگر من بروم، شما هم می‌روید.

خبرنگاران از ترامپ پرسیدند چرا به آنها دستور داده شده بود در طول پرواز از ترکیه به انگلیس، پرده‌های پنجره‌های بخش خبرنگاران را پائین بکشند؟

او در پاسخ با تکرار لفاظی‌ها مدعی شد: «می‌دانید، احتمالا در یک پرواز خطرناک هستید، به خاطر افراد بدخواهی که مجبوریم با آنها سر و کار داشته باشیم.»

ترامپ ادعا کرد: «از من نخواستند پرده پنجره‌ام را پائین بکشم، اما اگر می‌خواستند این کار را انجام می‌دادم. اینها آدم‌های بیماری هستند، بنابراین می‌توانم چنین چیزی را تصور کنم. نمی‌دانستم که آنها این کار (بستن پرده‌ها) را کرده‌اند.»

ترامپ: خروج بیشتر نیروهای آمریکایی از اروپا به «گرینلند» بستگی دارد

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت اینکه آیا آمریکا نیروهای بیشتری را از اروپا خارج خواهد کرد یا نه، «به گرینلند بستگی دارد»، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

او به خبرنگاران افزود: من هنوز آن تصمیم نهایی را نگرفته‌ام. مسائل زیادی به گرینلند بستگی خواهد داشت.

رئیس جمهور آمریکا گفت که در صورت اینکه آمریکا «یک توافق بسیار خوب در گرینلند» به دست نیاورد، خروج نیروها را بررسی خواهد کرد.

ترامپ مطرح کرده که ممکن است تا یک‌سوم نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا را خارج کند. او همچنین بارها تمایل خود برای تصرف گرینلند را مطرح و تاکید کرده است که آمریکا به دلایل امنیت ملی به این جزیره نیاز دارد.

رئیس جمهور آمریکا علاقه خود را به خرید این جزیره، یا تصرف آن توسط آمریکا از طریق زور یا اعمال فشار اقتصادی، بیان کرده است، در حالی که متحد ناتو، یعنی دانمارک و همچنین گرینلند، این ایده را قاطعانه رد کرده‌اند.

ترامپ در نشست ناتو در آنکارا ترکیه در این هفته، بار دیگر تاکید کرد که این قلمرو را می‌خواهد اما تلویحا پذیرفت که می‌داند این موضوع می‌تواند برای رابطه او با این ائتلاف مشکل‌ساز شود.

 
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ترامپ لفاظی جدید حمله آمریکا به ایران توافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
16
15
پاسخ
نیروهای مسلح چرا کاری نمی کنند چرا حواب کوبنده تر نمی دهند این قمار باز پر رو کردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
باید ۱۰هزار موشک همزمان بزنیم به دشمن و تمام نابود میشود نیروی زمینی هم گسیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
16
19
پاسخ
بالاخره میکشیمت یا مثل سلمان رشدی تا آخر عمر مث سگ بترسی
سما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
17
15
پاسخ
شیطان خوب می‌دونیم که ترسیدی از ملت ایران و جهان اسلام به امید خدا مرگک نزددیکه
Kill Trump
OK
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
16
15
پاسخ
غضب خدا بر این موجود کثیف ضعیف لعین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
16
19
پاسخ
این سگ وحشی از شعارهای درخواست ترور ترامپ در مراسم عصبانی هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
17
16
پاسخ
دوباره شروع کرد سگ زرد روانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
12
25
پاسخ
جنگ طلب‌های انتقام جو بفرمائید جنگ آماده است و منتظر شما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
خیلی بیچاره ای که به ترامپ دخیل بستی و فکر کردی اون به توافق عمل میکنه ، تا حالا کدوم بند رو نقض نکرده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
15
15
پاسخ
مقامات امریکا و صهیون و شیوخک باید تاوان جنایات خود را بدهند و یک یک قصاص شوند .
بنادر امریکا هم میتواند جزو اهداف باشد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
7
5
پاسخ
با سلام خدمت دولت مردان و سیاستمداران به این سگ بیچاره زرد اطمینان نکنید بزنید پشت وروشون کنید اگر یکی زد ده تا بزنید که دل مردم و خانواده جانبازان وشهیدان خوش شود
hami
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
6
5
پاسخ
باز هم این سگ زرد واق واق می‌کنه و مردم ما فقط با یک چخه دور می‌کنند این حیوان کثیف رو که شاید اثر بخشی لازم رو نداشته باشه باید سپاه جواب محکمی به این سگ هار بده که دیگه واق واق بیخود نکنه.
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