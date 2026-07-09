سنتکام رسما از حمله به ایران خبر داد

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به گزارش تابناک، در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهرهای جنوبی کشور، ازجمله صدای برخی انفجارها از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک، ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد به دستور ترامپ حملاتی را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی ایران را در اعمال مدیریت بر تنگهٔ هرمز کاهش دهد‌.