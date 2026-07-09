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سنتکام رسما از حمله به ایران خبر داد

صدای برخی انفجارها از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک به گوش رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۱۱
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34697 بازدید
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۱۵

سنتکام رسما از حمله به ایران خبر داد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهرهای جنوبی کشور، ازجمله صدای برخی انفجارها از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک، ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد به دستور ترامپ حملاتی را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی ایران را در اعمال مدیریت بر تنگهٔ هرمز کاهش دهد‌.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
13
13
پاسخ
کشتی های آمریکا در فاصله 100 کیلومتری هستش واقعا یعنی نمیشه 100 تا پهپاد و موشک همزمان زد به اینها ؟!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
15
17
پاسخ
ما جانفداهارو مسلح و به جنوب کشور اعزام کنید در تعداد میلیونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
20
110
پاسخ
تندروها را بفرستید به جنگ ترامپ. بسم الله. برید جلوی حملات را بگیرید. درنگ نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
41
46
پاسخ
امارات رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
38
47
پاسخ
بمب اتم از کره شمالی بگیرید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
42
43
پاسخ
ترامپ خودش اشغال وجنایتکار کثیف وقرار باز حرامزاده است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
39
49
پاسخ
امارات را با خاک یکسان کنید
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
اگر بتونید امارات نابود کنید دل همه خوش میشه
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
48
39
پاسخ
کله زرد ترسو با پستیبانی اسراییل بزدل و کشورهای بی بخار حوزه خلیج ب ایران حمله میکنه،ولی ایران دلاور تک وتنها پدر تک تکشون رو در میاره..حالا حرف وطنه💪💪💪💪💪
Ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
22
57
پاسخ
خب چرا ایران جواب دندان شکن نمیده ؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
7
75
پاسخ
ایران تحت حملات مقطعی بی پایان قرار دارد و این یعنی فاجعه
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