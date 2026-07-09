سنتکام رسما از حمله به ایران خبر داد
صدای برخی انفجارها از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک به گوش رسیده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۷۱۱| |
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عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، در پی شنیده شدن صدای چندین انفجار در شهرهای جنوبی کشور، ازجمله صدای برخی انفجارها از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک، ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد به دستور ترامپ حملاتی را علیه ایران آغاز کرده تا توانایی ایران را در اعمال مدیریت بر تنگهٔ هرمز کاهش دهد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
کشتی های آمریکا در فاصله 100 کیلومتری هستش واقعا یعنی نمیشه 100 تا پهپاد و موشک همزمان زد به اینها ؟!!!!!!!!
تندروها را بفرستید به جنگ ترامپ. بسم الله. برید جلوی حملات را بگیرید. درنگ نکنید
امارات را با خاک یکسان کنید
پاسخ ها
محمد| |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
کله زرد ترسو با پستیبانی اسراییل بزدل و کشورهای بی بخار حوزه خلیج ب ایران حمله میکنه،ولی ایران دلاور تک وتنها پدر تک تکشون رو در میاره..حالا حرف وطنه💪💪💪💪💪