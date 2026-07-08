انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا

منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک، این صداها از فاصله دور بوده و ممکن است در محدوده تنگه هرمز روی داده باشد.

همچنین صدای برخی انفجارها از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک به گوش رسیده است.

هم‌اکنون پدافند ساحلی بندرعباس و قشم درحال مقابله با اهداف متخاصم است.

دقایقی پیش مردم در چابهار و کنارک هم صدای چندین انفجار شنیدند.

ارتش آمریکا رسما از حمله به اهداف نظامی ایران در تنگه هرمز خبر داد

نیروی‌های تروریستی سنتکام اعلام کرد که به دستور ترامپ حملات علیه ایران آغاز شده است.

سنتکام مدعی شده است که این حملات به این دلیل صورت گرفت که توانایی ایران را برای تهدید آزادی ناوبری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف کنند.

اصابت ترکش به بیمارستان امام علی چابهار

در پی حمله رژیم جنایتکار آمریکا به مناطقی از بندر چابهار، ترکش‌هایی از این پرتابه‌ها به بیمارستان امام علی این شهر اصابت کرد.

دو اسکله و برج ترافیک دریایی چابهار هدف حملات دشمن/قطع برق نیمی از شهر

دقایقی قبل دشمن آمریکای صهیونیستی به شهر ساحلی چابهار با چند پرتابه حمله کرد که خسارت‌هایی به اسکله شهید بهشتی و اسکله کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده است.

در عین حال خبرنگاران از چابهار خبر از قطع برق در نیمی از این شهر می دهند، هنوز از علت این قطعی برق و ارتباط آن با حملات دشمن متجاوز اطلاعی در دست نیست.

هم اکنون؛ شنیده شدن صدای چند انفجار در جاسک

صدای چندین انفجار در جاسک به گوش می رسد.

جزئیات حملات جنگنده‌های آمریکایی به چابهار و کنارک

برق بخشی از چابهار قطع شد

ساعتی پیش پیش مردم در چابهار و کنارک صدای چندین انفجار شنیدند.

براساس گزارش‌های مردمی تاکنون صدای حدود 10 انفجار در چابهار و کنارک شنیده شده است.

برق قسمتی از شهر چابهار نیز قطع شده است.

براساس برخی اخبار غیررسمی، پایگاه امام علی ندسا در چابهار توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شد.

هنوز مسئولان در ارتباط جزئیات این حملات اعلام نظر رسمی نکرده‌اند.

طبق آخرین پیگیری ها هم‌اکنون آرامش در منطقه برقرار شده و دیگر صدای انفجار شنیده نمی‌شود.

صداوسیما: امشب دست‌کم صدای ۸ انفجار در شرق بندرعباس شنیده شده است

۲ پرتابه به جزیرهٔ بوموسی و ۲ پرتابه به جزیرهٔ سیریک اصابت کرده است. در جاسک هم صدای ۲ انفجار شنیده شده.

آمادگی اسرائیل برای مقابله با حملات موشکی ایران و لبنان

منابع عبری: آماده باش صددرصد در اسرائیل، برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران و لبنان

اصابت ۴پرتابه به بوموسی و سیریک/صدا در بندرلنگه از روی آب است

همزمان با اصابت چهار فروند پرتابه در جزیره بوموسی و بندر سیریک، گزارش‌ها از شنیده شدن صداهایی از فاصله دور و روی آب در بندرلنگه حکایت دارد.

دو پرتابه به جزیره راهبردی بوموسی و دو پرتابه دیگر به منطقه بندر سیریک در شرق استان هرمزگان برخورد کرده است.

هرچند جزئیات دقیق از خسارت‌های احتمالی وارده و ماهیت اهداف اصابت‌کرده هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما شاهدان عینی در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، از ادامه جریان عادی زندگی در این شهر می‌گویند.

تردد خودروها در خیابان‌های اصلی، حاکی از آن است که حملات تأثیر محسوسی بر روند روزمره شهروندان بر جای نگذاشته است.

در عین حال در بندرلنگه و کیش صداهای ضعیفی شنیده شده که از روی دریا بوده و تاکنون در شهر انفجاری نداشتیم.

صدای انفجار در چغادک بوشهر

دقایقی پیش مردم در چغادک استان بوشهر ۳ انفجار نسبتا شدید را حس کردند.

تکذیب حمله به جزیره لاوان

تکذیب شایعه حمله به جزیره لاوان؛ تأسیسات نفتی در وضعیت عادی هستند.

محسن رضایی: دشمن به شدت تنبیه خواهد شد

افزایش قیمت نفت در پی حملات امشب آمریکا به ایران

خبرگزاری رویترز اعلام کرد: پس از شنیده شدن انفجارها در ایران، قیمت نفت بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت.

وقوع دو انفجار دیگر در بوموسی

دقایقی پیش ۲ انفجار دیگر در بوموسی، تاکنون ۱۰ انفجار در بوموسی گزارش شده است.

ترامپ: اگر ایران حمله کند حملات بدتر خواهد شد

پست جدید ترامپ: این به تلافی بمباران دیروز کشتی‌ها توسط ایران است. اگر دوباره اتفاق بیفتد، حملات خیلی بدتر خواهد شد!

البته این تصویری که ترامپ با نام حملات امشب استفاده کرده، مربوط به جنگ ۱۲ روزه و حملات به انبارهای نفت شهران است.

مشارکت بحرین در حملات امشب آمریکا به ایران

العربیه اعلام کرد: بحرین در حملات امشب به ایران مشارکت داشته است.

حمله آمریکا به برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی منطقه آزاد چابهار

محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در جریان حمله ساعتی پیش آمریکا به چابهار، ابرج مراقبت کنترل ترافیک دریایی منطقه آزاد چابهار هدف قرار گرفت و آسیب دید.

وی افزود: در این حملات یکی از انبارهای منطقه آزاد چابهار نیز هدف قرار گرفته است.

شنیده شدن صدای چند انفجار در ایرانشهر

دقایقی قبل، صدای چند انفجار در شمال شرق شهر ایرانشهر شنیده شد.

خبرگزاری تاس: تعلیق مذاکرات از سوی ایران در پی نقض تعهدات آمریکا/ تنگه هرمز تحت مدیریت کامل ایران است





خبرگزاری تاس روسیه نوشت: ایران با اشاره به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا علیه مردم ایران و نقض مکرر تعهدات واشنگتن، از تعلیق مذاکرات نهایی خبر داد و تأکید کرد هرگونه اقدام نظامی جدید از سوی آمریکا با پاسخی قاطع‌تر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

ایران اعلام کرد در پی تهدید مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا علیه ملت ایران، مذاکرات نهایی را به حالت تعلیق درآورده است.

آمریکا در ادامه نقض تعهدات خود، اقدام به فعال‌سازی مسیر غیرایرانی در تنگه هرمز کرده که، مغایر با بند ۵ توافقنامه اسلام آباد است. ایران با استناد به مفاد تفاهم‌نامه، ضمن برخورد با این اقدام، بار دیگر بر اجرای ترتیبات ایرانی حاکم بر تنگه هرمز تأکید کرد.

ایران مجوز عبور و مرور از مسیرهای غیرایرانی را که پیش‌تر ناایمن اعلام شده بودند، صادر نکرده و تاکید میکند که مدیریت عبور و مرور در این آبراه راهبردی بر اساس ترتیبات ایرانی انجام می‌شود.

آمریکا در ادامه نقض تعهدات خود، حمله‌ای را علیه جزایر جنوبی ایران انجام داده و ایران نیز در پاسخ به این تجاوزات که نقض مستقیم توافقنامه اسلام اباد است، حملات گسترده‌ای را علیه مواضع آمریکا در منطقه به اجرا گذاشته است.

ایران تاکید می‌کند هرگونه اقدام نظامی مجدد از سوی آمریکا، با پاسخی قاطع‌تر، گسترده‌تر و شدیدتر از گذشته مواجه می‌شود.

با توجه به نقض مکرر تعهدات آمریکا از جمله لغو مجوز فروش نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را که نقض آشکار توافقنامه اسلام آباد است را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و پاسخ متناسب، صورت خواهد گرفت.

انفجار در باند پرواز فرودگاه ایرانشهر

منابع محلی از انفجار در ساختمان و باند پرواز فرودگاه ایرانشهر حکایت می‌کنند. هم اکنون دود در آسمان مشاهده می‌شود.

المیادین به نقل از منبع ایرانی: حملات را در ابعادی گسترده پاسخ خواهیم داد

شبکه خبری المیادین به نقل از آنچه یک منبع امنیتی ایرانی خواند، اعلام کرد که همان طور که پیشتر هشدار داده بودیم، هرگونه تجاوز با پاسخ فوری و در ابعادی گسترده روبرو خواهد شد.

این منبع افزود که اگر ترامپ به دنبال افزایش بهای نفت است،‌ما هم از آن استقبال می کنیم.

آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان چابهار برای اجرای الزامات پدافند غیرعامل

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار از آماده‌باش کامل مدیران دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان این شهرستان خبر داد و بر اجرای دقیق الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تأکید کرد.

علیرضا نورا اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید به‌صورت شبانه‌روزی در دسترس باشند و با آمادگی کامل، پاسخگوی نیازهای مردم و شرایط احتمالی باشند.

وی اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل را از اولویت‌های اصلی شهرستان دانست و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف هستند ضمن حفظ هماهنگی، امکانات، تجهیزات و نیروهای خود را در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دهند تا در صورت بروز هرگونه شرایط خاص، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

فرماندار چابهار با تأکید بر لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول گفت: پاسخگویی سریع، حفظ تداوم خدمات عمومی، افزایش آمادگی عملیاتی و تقویت هماهنگی بین بخشی از مهم‌ترین الزامات مدیریت بحران در شرایط کنونی است.

نورا بیان کرد: هدف از این آماده‌باش، حفظ آرامش عمومی، ارتقای تاب‌آوری شهرستان و اطمینان از تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در هر شرایطی است.

نگرانی اسرائیل از انتقام‌گیری ایران از تجاوز آمریکا



رسانه‌های صهیونیستی هشدار دادند که احتمال دارد ایران و حزب‌الله در عملیاتی مشترک، به سمت فلسطین اشغالی موشک پرتاب کنند.

آتش‌بس با ایران متوقف شده است



یک مقام آمریکایی بامداد پنجشنبه به شبکه سی‌ان‌ان گفت که آتش‌بس بین واشنگتن و تهران حداقل به‌طور موقت متوقف شده است.

وضعیت با ایران همچنان سیال است و احتمال حملات بیشتر فراتر از آنچه اعلام شده است، وجود دارد.

شهادت یکی از پرسنل آتش‌نشانی در پی حمله به تأسیسات فرودگاه ایرانشهر



فرماندار ایرانشهر با تأیید حمله بامداد امروز به تأسیسات فرودگاهی این شهرستان، از شهادت «خالد قادری» از نیروهای آتش‌نشانی در جریان این حادثه خبر داد.

تخلیه فوری خودروها از منطقه آزاد چابهار



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار: در پی حمله ساعاتی پیش به مناطقی از چابهار عملیات تخلیه خودروهای موجود در انبارها آغاز شد.

تا ساعت ۱۲ امشب حدود ۳۰۰ دستگاه خودرو از انبارها خارج شده و این عملیات تا بامداد ادامه خواهد داشت تا ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز ترخیص و منتقل شوند.

ادعای شیطان زرد درباره ایران: ما همین الان ضربه بسیار سختی به آن‌ها زدیم

می‌گویم که نسبت ضربه ما ۲۰ به ۱ بود.

هر بار که آن‌ها به ما ضربه بزنند، ما ۲۰ برابر به آن‌ها ضربه خواهیم زد.

وقتی آن‌ها حمله کنند، ما با شدت بسیار بیشتری پاسخ خواهیم داد.

ما ترامپ را خواهیم کشت / خیابان امام رضا مشهد

دقایقی پیش مردم آق‌قلا صدای چند انفجار از محدوده این شهر شنیدند

هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست و هنوز درباره این انفجارها جزییات رسمی منتشر نشده است.

برخی منابع محلی از اصابت چندین پرتابه دشمن به پل آق تکه خان در مسیر ریل قطار در محدوده غربی شهر آق قلا خبر می‌دهند.

نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا

ایران درباره تجاوزات رژیم تروریست آمریکا برای رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نامه‌های جداگانه ارسال کرد.

موشک‌های ایرانی، پایگاه الأزرق در شرق اردن را هدف قرار داد.

منابع خبری عربی از اصابت موشک‌های ایرانی به یک پایگاه آمریکایی را در کویت، و ناتوانی سامانه‌های پدافند هوایی این کشور خبر دادند.

منابع خبری گزارش دادند که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف اصابت حمله هوایی ایران قرار گرفته است

وقوع انفجارهای مهیب در کویت



علاوه بر بحرین و قطر، پایگاه‌های نظامیان تروریست آمریکایی در کویت نیز هدف حملات هوایی ایران قرار گرفت.

منابع عراقی می‌گویند که صدای انفجارها در کویت به حدی شدید است که در برخی مناطق این کشور به گوش می‌رسد.

تعداد بازدید : 2807 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2357690"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1383710/2357690?width=700&height=400"></script></div>

آتش‌سوزی و دود در مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین

قالیباف خطاب به سران آمریکا: بزنید، می‌خورید/ تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی

رئیس مجلس در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینخ نیست.

شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید.

دست‌وپای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت.

تنگهٔ هرمز فقط با «ترتیبات ایرانی» باز خواهد شد نه با تهدیدات آمریکایی.

منابع محلی می‌گویند که انفجارهای جدیدی در بحرین رخ داده است.