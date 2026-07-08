هدایای عجیب اردوغان به سران ناتو!

رئیس‌جمهور ترکیه به هر یک از رهبران ناتو که در اجلاس آنکارا شرکت داشتند، هدیه‌ای غافلگیرکننده داد؛ یک تپانچه که نامشان روی آن حک شده بود و یک جعبه فشنگ جنگی!

به گزارش تابناک، روزنامه فایننشال تایمز شامگاه چهارشنبه در گزارشی نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به هر یک از رهبران حاضر در اجلاس ناتو، هفت‌تیرهای شخصی‌سازی‌شده به همراه فشنگ‌های جنگی هدیه داد.

این روزنامه انگلیسی افزود: رئیس‌جمهور ترکیه مدارک صادراتی هر یک از این اسلحه‌ها را که نام دریافت‌کنندگان آنها روی آنها حک شده بود، ارائه داد.

همچنین گفته شده است که کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا این هدیه را با خود نبرده زیرا به گفته مقامات، آوردن اسلحه به بریتانیا «غیرقانونی» است.

استارمر این جزئیات را با خبرنگاران در پرواز برگشت از آنکارا در میان گذاشت و تپانچه‌ها را انتخابی «غافلگیرکننده» از سوی رئیس‌جمهور ترکیه توصیف کرد.

اردوغان همچنین یادداشتی را به هر رهبر ارائه داد که شخصاً از کنترل‌های صادراتی ترکیه بر این سلاح صرف نظر می‌کرد، اقدامی غیرمعمول که با این وجود نتوانست وضعیت حقوقی استارمر را که پس از بازگشت به بریتانیا با آن مواجه بود، حل کند.

هنوز مشخص نیست که آیا سایر رهبران ناتو با موانع مشابهی برای آوردن سلاح‌های خود به خانه مواجه شده‌اند یا خیر.

این هدایا در حاشیه سی‌وششمین اجلاس ناتو که در تاریخ ۷ و ۸ ژوئیه (۱۶ و ۱۷ تیر ماه) در مجتمع ریاست‌جمهوری ترکیه در آنکارا برگزار گردید، اهدا شد.