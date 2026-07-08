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هدایای عجیب اردوغان به سران ناتو!

رئیس‌جمهور ترکیه به هر یک از رهبران ناتو که در اجلاس آنکارا شرکت داشتند، هدیه‌ای غافلگیرکننده داد؛ یک تپانچه که نامشان روی آن حک شده بود و یک جعبه فشنگ جنگی!
کد خبر: ۱۳۸۳۷۰۹
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14831 بازدید
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۴
هدایای عجیب اردوغان به سران ناتو!

به گزارش تابناک، روزنامه فایننشال تایمز شامگاه چهارشنبه در گزارشی نوشت: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به هر یک از رهبران حاضر در اجلاس ناتو، هفت‌تیرهای شخصی‌سازی‌شده به همراه فشنگ‌های جنگی هدیه داد.

این روزنامه انگلیسی افزود: رئیس‌جمهور ترکیه مدارک صادراتی هر یک از این اسلحه‌ها را که نام دریافت‌کنندگان آنها روی آنها حک شده بود، ارائه داد.

همچنین گفته شده است که کر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا این هدیه را با خود نبرده زیرا به گفته مقامات، آوردن اسلحه به بریتانیا «غیرقانونی» است.

استارمر این جزئیات را با خبرنگاران در پرواز برگشت از آنکارا در میان گذاشت و تپانچه‌ها را انتخابی «غافلگیرکننده» از سوی رئیس‌جمهور ترکیه توصیف کرد.

اردوغان همچنین یادداشتی را به هر رهبر ارائه داد که شخصاً از کنترل‌های صادراتی ترکیه بر این سلاح صرف نظر می‌کرد، اقدامی غیرمعمول که با این وجود نتوانست وضعیت حقوقی استارمر را که پس از بازگشت به بریتانیا با آن مواجه بود، حل کند.

هنوز مشخص نیست که آیا سایر رهبران ناتو با موانع مشابهی برای آوردن سلاح‌های خود به خانه مواجه شده‌اند یا خیر.

این هدایا در حاشیه سی‌وششمین اجلاس ناتو که در تاریخ ۷ و ۸ ژوئیه (۱۶ و ۱۷ تیر ماه) در مجتمع ریاست‌جمهوری ترکیه در آنکارا برگزار گردید، اهدا شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
4
25
پاسخ
جالب است نخست وزیر بریتانیا که موافق با دولت خود است برای بردن فقط یک اسلحه به کشورش با مخالفت قانون روبرو است اما همین کشور میلیونها اسلحه و تجهیزات به مخالفان کشور های دیگر میدهد این یعنی چه؟!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
16
پاسخ
ان شاالله همگی باهمان تپانچه خودکشی کنند تا جهانی زیبا تر داشته باشیم :)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
0
7
پاسخ
دنیایی بر مبنای تفکرات جنگ افروزی
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
1
7
پاسخ
بلاخره یک جایی دخل ترامپ آورده می شود
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