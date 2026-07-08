پاتریک هنینگسن، فیلمساز، تحلیلگر مسائل سیاسی و بنیانگذار وب‌سایت مستقل 21stcenturywire حضور گسترده مردم در مراسم تشییع قائد شهید امت و احترام و محبوبیت ایشان در میان ایرانی‌ها را «باورنکردنی» توصیف کرد. هنینگسن در توضیح فیلمی از خودش که در یکی از مسیرهای منتهی به میدان آزادی منتشر کرده در شبکه ایکس نوشت: «اینها صحنه‌هایی از رویداد تاریخی روز دوشنبه در تهران یعنی مراسم تشییع رهبر عالی‌قدر ایران آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و خانواده ایشان است.» او اضافه کرده است: «برآوردها از حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر در طول روز در این مراسم حکایت دارند که احتمالاً بزرگ‌ترین رویداد از این نوع به شمار می‌رود.» این تحلیلگر ارشد آمریکایی اضافه می‌کند: «این گواهی بر محبوبیت و احترامی است که در اینجا برای رهبرشان قائل هستند. باورکردنی نیست.» او در قسمتی از ویدیویی که به همراه این توضیحات در ایکس منتشر کرده هم می‌گوید که مردم در حال حرکت به سمت میدان آزادی هستند و اندکی جلوتر جمعیت به قدری متراکم است که شما «بدون برخورد کردن به یک دیوار [از جمعیت]» نمی‌توانید به این میدان برسید.