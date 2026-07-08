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معرفی سخنران محفل ختم رهبر شهید انقلاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: سخنران محفل ختم رهبر حکیم شهید از سوی رهبر معظم انقلاب، نوه گرامی امام راحل است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۷
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معرفی سخنران محفل ختم رهبر شهید انقلاب

به گزارش تابناک، سید عباس صالحی، وزیر ارشاد، با انتشار تصویر مربوط به برگزاری محفل ختم رهبر شیهد انقلاب، نوشت:

در این روزها، فتنه‌سازان شایعه‌پراکنی‌ داشتند و این خبر، باطل السحر مکاران است.

دو شخصیت نامی، خمینی و خامنه‌ای،تاریخ جدید ایران مستقل و مقتدر را ساخته‌اند. مدیون این دو ابرمرد خواهیم ماند.

معرفی سخنران محفل ختم رهبر شهید انقلاب

گفتنی است، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس امام خمینی (ره)، مجلس ختم قائد عظیم‌الشأن و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، از طرف حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله العالی) ، شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه برگزار می‌شود.

 این مراسم بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی به عنوان سخنران و حاج حسن شالبافان به ذکر مصیبت خواهند پرداخت.

این مجلس ختم با حضور علما، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

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