معرفی سخنران محفل ختم رهبر شهید انقلاب
به گزارش تابناک، سید عباس صالحی، وزیر ارشاد، با انتشار تصویر مربوط به برگزاری محفل ختم رهبر شیهد انقلاب، نوشت:
در این روزها، فتنهسازان شایعهپراکنی داشتند و این خبر، باطل السحر مکاران است.
دو شخصیت نامی، خمینی و خامنهای،تاریخ جدید ایران مستقل و مقتدر را ساختهاند. مدیون این دو ابرمرد خواهیم ماند.
گفتنی است، بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس امام خمینی (ره)، مجلس ختم قائد عظیمالشأن و رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، از طرف حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله العالی) ، شامگاه جمعه ۱۹ تیرماه برگزار میشود.
این مراسم بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلاماللهعلیها) برگزار خواهد شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سید علی خمینی به عنوان سخنران و حاج حسن شالبافان به ذکر مصیبت خواهند پرداخت.
این مجلس ختم با حضور علما، فضلا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار میشود.