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پیام پزشکیان به نخست وزیر پاکستان

پزشکیان در پیامی اعلام کرد: از نخست‌وزیر پاکستان، آقای شهباز شریف، به‌ پاس حضور در مراسم وداع و تشییع رسمی رهبر معظم شهید، قدردانی می‌کنم.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۰
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پیام پزشکیان به نخست وزیر پاکستان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از نخست‌وزیر پاکستان، آقای شهباز شریف، به‌ پاس حضور در مراسم وداع و تشییع رسمی رهبر معظم شهید، قدردانی می‌کنم.

همچنین از ابراز همدردی صمیمانه دولت و ملت پاکستان، سپاسگزارم. 

این همراهی و حمایت را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند و با همبستگی و برادری در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. 

امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یافته و تعمیق یابد.

رهبر معظم شهید همواره به دولت و ملت شریف پاکستان علاقه‌مند بودند و مشترکات فرهنگی را سرمایه ارزشمند دو ملت می‌دانستند.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور رهبرشهید مراسم تشییع شهباز شریف نخست وزیر پاکستان
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