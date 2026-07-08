پیام پزشکیان به نخست وزیر پاکستان
پزشکیان در پیامی اعلام کرد: از نخستوزیر پاکستان، آقای شهباز شریف، به پاس حضور در مراسم وداع و تشییع رسمی رهبر معظم شهید، قدردانی میکنم.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۹۰| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از نخستوزیر پاکستان، آقای شهباز شریف، به پاس حضور در مراسم وداع و تشییع رسمی رهبر معظم شهید، قدردانی میکنم.
همچنین از ابراز همدردی صمیمانه دولت و ملت پاکستان، سپاسگزارم.
این همراهی و حمایت را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
ملتهای ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بودهاند و با همبستگی و برادری در کنار یکدیگر ایستادهاند.
امیدوارم با تکیه بر پیوندهای عمیق برادری، روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یافته و تعمیق یابد.
رهبر معظم شهید همواره به دولت و ملت شریف پاکستان علاقهمند بودند و مشترکات فرهنگی را سرمایه ارزشمند دو ملت میدانستند.
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