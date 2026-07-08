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شهادت پاسدار زنجانی در نبرد با گروهک‌های تروریستی

سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) سپاه استان زنجان به نام «یوسف محمدی» در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به فیض شهادت نائل آمد و  به جمع هم‌رزمان شهیدش پیوست.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۷
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شهادت پاسدار زنجانی در نبرد با گروهک‌های تروریستی

به گزارش تابناک و به نقل از روابط‌عمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان اطلاعیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) سپاه استان زنجان به نام «یوسف محمدی» در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به فیض شهادت نائل آمد و  به جمع هم‌رزمان شهیدش پیوست. 

در این اطلاعیه آمده است، بدین‌وسیله به اطلاع مردم غیور و شهیدپرور استان زنجان می‌رساند یکی از پاسداران عزیز و غیور تیپ ۳۶ انصارالمهدی (عج) سپاه استان زنجان به نام «یوسف محمدی» در مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت، در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به فیض شهادت نائل آمد و  به جمع هم‌رزمان شهیدش پیوست.

سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، شهادت این عزیز را به محضر مبارک حضرت ولی‌عصر (عج)، امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، خانواده‌ صبور و پرافتخار این شهید والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و بالاخص استان زنجان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای روح مطهر این شهید والامقام را  مسئلت می‌نماییم.

زمان و مکان مراسمات وداع، تشییع، تدفین و  بزرگداشت این شهید والامقام متعاقباً اعلام می‌شود.

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