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پیروزی مقتدرانه تیم والیبال نشسته ایران بر آمریکا و برزیل

ملی پوشان والیبال نشسته کشورمان  دومین و سومین دیدارهای تدارکاتی خود را مقابل تیم‌های برزیل و آمریکا با پیروزی پشت سر گذاشتند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۲
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پیروزی مقتدرانه تیم والیبال نشسته ایران بر آمریکا و برزیل

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی  کمیته ملی پارالمپیک و به نقل ازفدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، شاگردان هادی رضایی که به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی کشور چین شدند، امروز چهارشنبه هفدهم تیرماه دو دیدار تدارکاتی مقابل تیمهای برزیل و آمریکا برگزار کردند که  هر دو دیدار با برتری ایران پایان یافت.

ملی پوشان کشورمان در مصاف با تیم ملی برزیل ( تیم دوم رنکینگ جهانی)  توانستند با نتیجه ۳ بر صفر با ست شماری ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به برتری دست یابند.

شاگردان رضایی در دیدار با آمریکا نیز  با نتایج ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۰ با اقتدار به برتری دست یافتند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان پیش از این مقابل تیم مصر نیز پیروز میدان شده بود.

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