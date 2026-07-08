پیروزی مقتدرانه تیم والیبال نشسته ایران بر آمریکا و برزیل

ملی پوشان والیبال نشسته کشورمان دومین و سومین دیدارهای تدارکاتی خود را مقابل تیم‌های برزیل و آمریکا با پیروزی پشت سر گذاشتند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک و به نقل ازفدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، شاگردان هادی رضایی که به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان راهی کشور چین شدند، امروز چهارشنبه هفدهم تیرماه دو دیدار تدارکاتی مقابل تیمهای برزیل و آمریکا برگزار کردند که هر دو دیدار با برتری ایران پایان یافت.

ملی پوشان کشورمان در مصاف با تیم ملی برزیل ( تیم دوم رنکینگ جهانی) توانستند با نتیجه ۳ بر صفر با ست شماری ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ به برتری دست یابند.

شاگردان رضایی در دیدار با آمریکا نیز با نتایج ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۰ با اقتدار به برتری دست یافتند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان پیش از این مقابل تیم مصر نیز پیروز میدان شده بود.