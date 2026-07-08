وقوع زلزله نسبتا شدید در مرز ایلام و لرستان
زلزلهای با بزرگای ۴.۲ عصر امروز حوالی «دره شهر» مرز استانهای ایلام و لرستان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۸۱| |
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به گزارش تابناک، شبکههای لرزهنگاری مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۸:۵۲ دقیقه امروز چهارشنبه ۱۷ تیر این زمینلرزه را ثبت کردند.
مختصات این زمینلرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۳.۱۸ درجه عرض جغرافیایی و ۴۷.۲۵ درجه طول جغرافیایی ثبت شده است.
این زلزله در ۱۲ کیلومتری دره شهر، ۲۴ کیلومتری بدره در استان ایلام و ۲۵ کیلومتری کونانی در استان لرستان رخ داده است.
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