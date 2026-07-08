دونالد ترامپ با تکرار ادعاهایش درباره مذاکره با ایران، تهدید کرد امشب ارتش آمریکا دوباره به یک هدف در ایران حمله می‌کند. ترامپ همچنین تهدید کرد که ممکن است آمریکا دوباره دست به محاصره دریایی ایران بزند. این بخش از لفاظی‌های ترامپ را با زیرنویس فاری می‌بینید و می‌شنوید.