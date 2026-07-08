نبض خبر
ترامپ: امشب به ایران حمله میکنیم / ممکن است دوباره محاصره دریایی کنیم! + زیرنویس
دونالد ترامپ با تکرار ادعاهایش درباره مذاکره با ایران، تهدید کرد امشب ارتش آمریکا دوباره به یک هدف در ایران حمله میکند. ترامپ همچنین تهدید کرد که ممکن است آمریکا دوباره دست به محاصره دریایی ایران بزند. این بخش از لفاظیهای ترامپ را با زیرنویس فاری میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا محاصره دریایی ایران مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم ایران و آمریکا ویدیو
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باید وقتی میزنیم طوری بزنیم که ازشون تلفات بگیریم وگرنه فایده نداره
زخمی نشن فقط به درک واصل بشن
زخمی نشن فقط به درک واصل بشن
قصاص یعنی نابودی ترامپ با تمام اعضای خانواده اش . از همان 60 درصدی ها باید بزنن مخ ات تا تو دیگه هرگز نتونی دروغ بگی مردیکه اپستینی کودک کش!
این زلنسکی کوکائینی بغل دستش چیکار میکنه؟ ناراحت نباش بزودی به سرنوشت زلنسکی مبتلا می شی! این اپستینی حسابی شلوارش رو خیس کرده!
درود به مردم ایران که حسابی گذاشتن کف دست این نامرد حرام لقمه ! معلومه شلوارش رو حسابی خیس کرده!
بالاتر از سیاهی رنگی نیست بی نظیرترین رهبر، بهترین مردان، دانشمندان، سرداران، کودکان و زنان و مردان را داده ایم و یک میلیمتر کوتاه نخواهیم آمد این مفسدترین و جنایتکارترین انسان نماهای تاریخ را رها نکنید حتی بک لحظه