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کد خبر:۱۳۸۳۶۷۱
کد خبر:۱۳۸۳۶۷۱
12670 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

ترامپ: امشب به ایران حمله می‌کنیم / ممکن است دوباره محاصره دریایی کنیم! + زیرنویس

دونالد ترامپ با تکرار ادعاهایش درباره مذاکره با ایران، تهدید کرد امشب ارتش آمریکا دوباره به یک هدف در ایران حمله می‌کند. ترامپ همچنین تهدید کرد که ممکن است آمریکا دوباره دست به محاصره دریایی ایران بزند. این بخش از لفاظی‌های ترامپ را با زیرنویس فاری می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
3
پاسخ
باید وقتی میزنیم طوری بزنیم که ازشون تلفات بگیریم وگرنه فایده نداره
زخمی نشن فقط به درک واصل بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
14
پاسخ
وقتی عمل میکنه ، دیگه لفاظی نیست
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
4
پاسخ
قصاص یعنی نابودی ترامپ با تمام اعضای خانواده اش . از همان 60 درصدی ها باید بزنن مخ ات تا تو دیگه هرگز نتونی دروغ بگی مردیکه اپستینی کودک کش!
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
4
4
پاسخ
بمب اتم بسازین
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
8
3
پاسخ
این زلنسکی کوکائینی بغل دستش چیکار میکنه؟ ناراحت نباش بزودی به سرنوشت زلنسکی مبتلا می شی! این اپستینی حسابی شلوارش رو خیس کرده!
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
7
4
پاسخ
درود به مردم ایران که حسابی گذاشتن کف دست این نامرد حرام لقمه ! معلومه شلوارش رو حسابی خیس کرده!
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
3
پاسخ
پوشکی جات رو معلومه خیس کردی!
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
17
14
پاسخ
بالاتر از سیاهی رنگی نیست بی نظیرترین رهبر، بهترین مردان، دانشمندان، سرداران، کودکان و زنان و مردان را داده ایم و یک میلیمتر کوتاه نخواهیم آمد این مفسدترین و جنایتکارترین انسان نماهای تاریخ را رها نکنید حتی بک لحظه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
7
4
پاسخ
ترامپ مثل بچه آدمیزاد سرت رابزارزمین ،بمیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
3
2
پاسخ
دولتمردان ایران باید با این هتاک با صداقت و شجاعت مذاکره کنند تا مردم هم پشت سرشان بایستند.
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