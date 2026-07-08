صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمار تعداد تشییع‌کنندگان رهبر شهید در نجف

الحشد الشعبی روز چهارشنبه اعلام کرد که تقریباً ۳.۸ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای در نجف شرکت کردند.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۶۴
| |
6550 بازدید
آمار تعداد تشییع‌کنندگان رهبر شهید در نجف

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در بیانیه‌ای نیرو‌های الحشد الشعبی اعلام کردند: «برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع که از پل هوایی بیمارستان صدر تا صحن حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و حرم مطهر امام علی (علیه السلام) امتداد داشت، شامل خیابان‌های فرعی و سایر تجمعات، و در منطقه خان النص که چند هزار عزادار در آن جمع شده بودند، به پایان رسید، تقریباً به ۳.۸ میلیون نفر رسیده است.»

در ساعات اولیه مراسم، نیرو‌های الحشد الشعبی اعلام کردند که تعداد شرکت‌کنندگان به ۲.۳ میلیون نفر رسیده است و ورود عزاداران همچنان ادامه دارد.

امروز عراق شاهد مراسم تشییع میلیونی پیکر‌های رهبر شهید ایران و خانواده بزرگوارشان در دو شهر نجف و کربلا بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ تشییع نجف حشدالشعبی
مشهد در وداع با آقای شهید ایران حماسه آفرید/پیکر آقای شهید ایران در جوار امام رضا(ع) آرام گرفت
تشییع و بدرقه باشکوه پیکر امام شهید در عراق/وداع تاریخی با آقای شهید در میان سیل خروشان مشتاقان
استقبال باشکوه عراق از پیکر آقای شهید ایران/ پیکر مطهر به‌سوی حرم امیرالمومنین رهسپار شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ اعلام کرد امشب ضربه سختی به ایران خواهد زد
آخرین اطلاعات از تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد/محل خاکسپاری «قائد شهید» کجاست؟/ مراسم به تاخیر افتاد
پزشکیان: تشییع باشکوه رهبر شهید کشورمان را بیمه کرد
ترامپ از تهدیدات خود درباره ایران و اسپانیا عقب‌ نشست؟
ترامپ دوباره دستور حمله به ایران را داد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به عراقچی و پرتاب بطری!  (۱۲۰ نظر)
ترامپ: از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع شگفت‌زده شدم  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله سوپرانقلابی‌ها به پزشکیان در مراسم تشییع  (۸۴ نظر)
شیوه عجیب انگلیسی خواندن متن توافق ایران و آمریکا  (۸۳ نظر)
چرایی اختلال سه هفته ای بانک ها و احتمال انتقال از فناوری آمریکایی به چینی/ آیا دیتای مشتریان نشت کرد؟  (۷۶ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۶۲ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۱ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۶ نظر)
وفاداری مردم نباید نادیده گرفته شود / مسئولان باید فوراً مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهند  (۵۲ نظر)
جنگ جدید بر خلاف منافع ایران است/ دیپلماسی تنها راه حل «تنگه هرمز» است  (۵۰ نظر)
کسانی که در صف اول نماز رهبر شهید حاضر بودند  (۴۹ نظر)
ادامه مذاکره دیگر معنا ندارد / آمریکا پاسخ دردناک خواهد گرفت  (۴۹ نظر)
نشست ناتو درباره تنگه هرمز با حضور اعراب خلیج فارس؛ تلاش فرانسه و انگلیس برای تشکیل ائتلاف بین المللی  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005nxA
tabnak.ir/005nxA