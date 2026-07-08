آمار تعداد تشییعکنندگان رهبر شهید در نجف
الحشد الشعبی روز چهارشنبه اعلام کرد که تقریباً ۳.۸ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر مطهر آیتالله شهید سید علی خامنهای در نجف شرکت کردند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در بیانیهای نیروهای الحشد الشعبی اعلام کردند: «برآوردهای اولیه نشان میدهد که تعداد شرکتکنندگان در مراسم تشییع که از پل هوایی بیمارستان صدر تا صحن حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و حرم مطهر امام علی (علیه السلام) امتداد داشت، شامل خیابانهای فرعی و سایر تجمعات، و در منطقه خان النص که چند هزار عزادار در آن جمع شده بودند، به پایان رسید، تقریباً به ۳.۸ میلیون نفر رسیده است.»
در ساعات اولیه مراسم، نیروهای الحشد الشعبی اعلام کردند که تعداد شرکتکنندگان به ۲.۳ میلیون نفر رسیده است و ورود عزاداران همچنان ادامه دارد.
امروز عراق شاهد مراسم تشییع میلیونی پیکرهای رهبر شهید ایران و خانواده بزرگوارشان در دو شهر نجف و کربلا بود.
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