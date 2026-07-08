برخی منابع از احتمال وقوع حملۀ سایبری خبر داده‌اند، اما تاکنون هیچ مقام رسمی این موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده و اطلاعات کافی برای اظهارنظر قطعی دراین‌باره وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سامانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی از ساعتی پیش از دسترس خارج شده است. برخی منابع از احتمال وقوع حملۀ سایبری خبر داده‌اند، اما تاکنون هیچ مقام رسمی این موضوع را تأیید یا تکذیب نکرده و اطلاعات کافی برای اظهارنظر قطعی دراین‌باره وجود ندارد.

پیگیری ها دربارۀ علت این اختلال و زمان اتصال مجدد سامانه‌های دانشجویی ادامه دارد.