عکس: جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه، با تجلیل از مشارکت بیسابقه ملت و هماهنگی استثنائی دستگاههای اجرایی در برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، این حضور میلیونی را نمادی از انسجام ملی و عامل بیمه شدن کشور در برابر تهدیدات دشمنان دانست. در این نشست، وزرای مربوطه نیز با ارائه گزارشهای آماری از پایداری زیرساختهای ارتباطی، حضور گسترده رسانههای جهانی و مدیریت عملیاتی خدماترسانی در ایام وداع، از موفقیتهای عملیاتی در این مراسم حماسی خبر دادند.
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