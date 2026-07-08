عکس: جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه، با تجلیل از مشارکت بی‌سابقه ملت و هماهنگی استثنائی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم تشییع باشکوه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، این حضور میلیونی را نمادی از انسجام ملی و عامل بیمه شدن کشور در برابر تهدیدات دشمنان دانست. در این نشست، وزرای مربوطه نیز با ارائه گزارش‌های آماری از پایداری زیرساخت‌های ارتباطی، حضور گسترده رسانه‌های جهانی و مدیریت عملیاتی خدمات‌رسانی در ایام وداع، از موفقیت‌های عملیاتی در این مراسم حماسی خبر دادند.