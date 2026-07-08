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درخواست وزیر خارجه آلمان برای همکاری با ایران

وزیر خارجۀ آلمان اعلام کرد: برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز به توافق با ایران و عمان نیاز داریم.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۵۶
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19555 بازدید
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۳
درخواست وزیر خارجه آلمان برای همکاری با ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر خارجۀ آلمان اعلام کرد: برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز به توافق با ایران و عمان نیاز داریم.

قیمت انرژی در حال افزایش است و این موضوع بار سنگینی بر دوش تمام جهان گذاشته است.

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توافق ایران و عمان وزیر خارجه آلمان تنگه هرمز انرژی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
0
9
پاسخ
افزایش قیمت دلار در ایران برای کی ها ضربه می زند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
5
6
پاسخ
هیچوقت ا قدامات تو علیه ایران رو فراموش نمیکنیم ، حالا که اقتصادشون داره ضربه میخوره به التماس کردن افتادن ، هنوز درد واقعی براتون شروع نشده ، منتظر باشید
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
2
4
پاسخ
لعنت خدا بر دولت های طرفدار آمریکا که درظلم و خیانت به مردم بی گناه شریک هستند.
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