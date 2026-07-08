درخواست وزیر خارجه آلمان برای همکاری با ایران

وزیر خارجۀ آلمان اعلام کرد: برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز به توافق با ایران و عمان نیاز داریم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر خارجۀ آلمان اعلام کرد: برای پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز به توافق با ایران و عمان نیاز داریم.

قیمت انرژی در حال افزایش است و این موضوع بار سنگینی بر دوش تمام جهان گذاشته است.