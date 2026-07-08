درخواست وزیر خارجه آلمان برای همکاری با ایران
وزیر خارجۀ آلمان اعلام کرد: برای پاکسازی مینها از تنگه هرمز به توافق با ایران و عمان نیاز داریم.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۵۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر خارجۀ آلمان اعلام کرد: برای پاکسازی مینها از تنگه هرمز به توافق با ایران و عمان نیاز داریم.
قیمت انرژی در حال افزایش است و این موضوع بار سنگینی بر دوش تمام جهان گذاشته است.
گزارش خطا
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هیچوقت ا قدامات تو علیه ایران رو فراموش نمیکنیم ، حالا که اقتصادشون داره ضربه میخوره به التماس کردن افتادن ، هنوز درد واقعی براتون شروع نشده ، منتظر باشید