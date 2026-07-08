پاسخ امروز موشکی ایران به حمله آمریکا چه بود؟
پیگیریها حاکی است ایران در پاسخ به نقض تفاهمنامه اسلامآباد از سوی آمریکا، ۸۵ هدف نظامی در بحرین و کویت را با حملات موشکی هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۵۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیگیری خبرنگار امنیتی و دفاعی نشان میدهد ایران در پاسخ به نقض تفاهمنامه اسلامآباد توسط آمریکا در حمله به برخی نقاط در جنوب ایران، ۸۵ نقطه از تأسیسات مهم نظامی منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علیالسالم کویت را با موشکهای برد بلند خیبر شکن، میانبرد ذوالفقار و کوتاهبرد فاتح ۱۱۰، هدف قرار داد.
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بهتر نیست بجای نمایش محل های شلیک موشک که احیانا ممکن است محل آنها توسط دشمن مورد شناسایی واقع شوند محل اصابت موشک ها بوسیله تصاویر ماهواره نمایش داده شود تا فشار مضاعفی از نظر روانی به دشمن یا کشورهای هم سو با آن وارد شود، دقبقا همان کاری که دشمن آمریکایی صهیونی انجام می دهد.