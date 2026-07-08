پاسخ امروز موشکی ایران به حمله آمریکا چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پیگیری خبرنگار امنیتی و دفاعی نشان می‌دهد ایران در پاسخ به نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد توسط آمریکا در حمله به برخی نقاط در جنوب ایران، ۸۵ نقطه از تأسیسات مهم نظامی منطقه پنجم دریایی بحرین و پایگاه هوایی علی‌السالم کویت را با موشک‌های برد بلند خیبر شکن، میان‌برد ذوالفقار و کوتاه‌برد فاتح ۱۱۰، هدف قرار داد.