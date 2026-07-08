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ثبت بهترین نتیجه تاریخ تالو ایران در جام‌های جهانی

نتایج نهایی تیم ملی ووشو دختران و پسران در پایان دومین روز جام جهانی تالو ۲۰۲۶ به میزبانی هایکو چین مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۴۵
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پایان کار تیم ملی ووشو در جام جهانی تالو

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو؛ از صبح امروز به وقت محلی دومین و آخرین روز از چهارمین دوره رقابت‌های جام جهانی تالو ۲۰۲۶ به میزبانی شهر هایکو در استان هاینان چین برگزار شد و تیم ملی ووشو دختران و پسران کشورمان به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

بر این اساس در فرم نن‌دائو شاهین بنی‌طالبی و مصطفی حسن‌زاده به اجرای فرم پرداختند که به ترتیب با امتیازات ۹.۷۵۳ و ۹.۷۳۶ بر رده‌های دوم و سوم ایستادند و مدال‌های نقره و برنز را از آن خود کردند. در این فرم نماینده هنگ‌کنگ با امتیاز ۹.۷۸۳ بر رده نخست قرار گرفت.

در فرم دوئیلین پسران نیز ترکیب مصطفی حسن‌زاده، شاهین بنی‌طالبی و ابوالفضل قره‌باغی با کسب امتیاز ۹.۶۶۶ بر رده نخست به کار خود پایان دادند و به مدال طلای تاریخی دست یافتند. ایران در این فرم بالاتر از کشور‌هایی نظیر ماکائو، فیلیپین، اندونزی، سنگاپور و آمریکا قرار گرفت. اندونزی با ۹.۶۶۰ و فیلیپین با ۹.۶۳۰ بر رده دوم و سوم ایستادند.

زهرا کیانی در فرم چیانگ‌شو به روی تالوفیلد رفت و با کسب امتیاز ۹.۶۸۶ به کار خود در رده پنجم پایان داد. نمایندگان ویتنام با امتیاز ۹.۷۴۶، مالزی با امتیاز ۹.۷۲۶ و روسیه با امتیاز ۹.۷۲۳ بر رده اول تا سوم قرار گرفتند.

مصطفی حسن‌زاده نیز در فرم نن‌گوئن با امتیاز ۹.۷۲۶ بر رده ششم قرار گرفت. در این فرم نمایندگان هنگ‌کنگ با امتیاز ۹.۷۷۳، اندونزی با امتیاز ۹.۷۵۰ و چین‌تایپه با امتیاز ۹.۷۴۶ بر رده اول تا سوم ایستادند.

گفتنی است؛ در این دوره از رقابت‌ها تیم ملی ووشو کشورمان با کسب ۳ مدال طلا، نقره و برنز به بهترین نتیجه خود طی ۲ دوره حضور از مجموع ۴ دوره برگزاری جام جهانی تالو دست یافت.

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