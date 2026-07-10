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بخشایش در گفت‌و‌گو با تابناک:

مسیر تفاهمنامه ادامه پیدا خواهد کرد / آمریکا به دنبال محدود کردن ابزارهای قدرت ایران در مذاکرات است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقض آتش بس از سوی آمریکا و آینده مذاکرات ایران و آمریکا، گفت: ترامپ اعلام کرده که مذاکره را به ویتکاف و کوشنر خواهد سپرد؛ این یعنی همچنان مسیر مذاکره را باز گذاشته است. همان نکته‌ای که رهبر انقلاب درباره استیصال آمریکا برای مذاکره مطرح کردند، در همین رفتارها قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۳۸۳۶۴۴
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28199 بازدید
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۷

مسیر تفاهمنامه ادامه پیدا خواهد کرد / آمریکا به دنبال محدود کردن ابزارهای قدرت ایران در مذاکرات است

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره احتمال استمرار تفاهم میان ایران و آمریکا، اظهار کرد: به نظر می‌رسد مسیر تفاهم ادامه پیدا خواهد کرد، چراکه آمریکا به گفت‌وگو نیاز دارد.

وی افزود: پس از برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب و حضور گسترده مردم، احساس قدرت و انسجام بیشتری در جمهوری اسلامی شکل گرفت. خبرنگاران خارجی نیز این موضوع را دنبال می‌کردند، اما نکته جالب این بود که بسیاری از رسانه‌ها بیشتر روی شعارهای مربوط به انتقام تمرکز کردند و تلاش کردند این بخش را برجسته کنند.

بخشایش ادامه داد: خبرنگاران خارجی مرتب از ترامپ درباره شعارهای مردم ایران درباره انتقام سؤال می‌کردند، اما کمتر کسی درباره اصل موضوع یعنی امکان تفاهم و مذاکره سؤال می‌کرد. جمهوری اسلامی در مدیریت خشم خود نشان داد که در کنار حفظ اقتدار، مسیر گفت‌وگو را نیز باز گذاشته است.

نباید مذاکره کنندگان را سازشکار دانست

وی با اشاره به حواشی ایجادشده علیه برخی افراد که از مذاکره دفاع می‌کنند، گفت: مذاکره در ذات خود به معنای تسلیم نیست؛ مذاکره یعنی بده‌بستان برای رسیدن به حداکثر منافع. ممکن است یک مذاکره صددرصد مطابق خواسته‌های ما نباشد، اما نباید کسی که مذاکره می‌کند را خائن یا سازشکار دانست. اگر قرار باشد مذاکره‌ای انجام شود، فرد مذاکره‌کننده باید بتواند منافع کشور را تأمین کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره نقض تفاهم گفت: ترامپ اعلام کرده از نظر او توافق نقض شده، زیرا ایران اقداماتی در منطقه انجام داده است. البته نگاه آمریکایی‌ها با نگاه ایران متفاوت است. ما معتقدیم اقدامات ایران در چارچوب منافع و امنیت کشور بوده و ارتباطی با نقض تفاهم ندارد.

آمریکا به دنبال محدود کردن ابزارهای قدرت ایران در مذاکرات است

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند ابزارهای قدرت ایران را در آستانه مذاکرات آینده محدود کنند. موضوعاتی مانند ترتیبات مربوط به تنگه هرمز و مسیرهای عبور، بخشی از ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی است و طبیعی است که ایران اجازه ندهد این ابزارها از دستش گرفته شود.

بخشایش با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند اگر رهبر ایران را هدف قرار دهند و به شهادت برسانند، مردم خوشحال می‌شوند و از نظام فاصله می‌گیرند، اما دیدند مردم چگونه در مراسم تشییع حضور پیدا کردند و نشان دادند این محاسبه کاملاً اشتباه بوده است.

مسیر تفاهمنامه ادامه پیدا خواهد کرد / آمریکا به دنبال محدود کردن ابزارهای قدرت ایران در مذاکرات است

آمریکا از روی استیصال به مذاکره نیاز دارد

ترامپ گفت مذاکره را به ویتکاف و کوشنر خواهد سپرد؛ این یعنی همچنان مسیر مذاکره را باز گذاشته است. همان نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب درباره استیصال آمریکا برای مذاکره مطرح کردند، در همین رفتارها قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: ترامپ گفت مذاکره را به ویتکاف و کوشنر خواهد سپرد؛ این یعنی همچنان مسیر مذاکره را باز گذاشته است. همان نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب درباره استیصال آمریکا برای مذاکره مطرح کردند، در همین رفتارها قابل مشاهده است.

نماینده مجلس با بیان اینکه جنگ از موضوع هسته‌ای عبور کرده و به مسائل منطقه‌ای و راهبردی رسیده است، گفت: جنگ به نقطه‌ای رسیده که موضوعاتی مانند تنگه هرمز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اگر ایران بتواند موقعیت خود را حفظ کند، در آینده می‌تواند بسیاری از مشکلات و فشارها را مدیریت کند، البته آمریکا نیز تلاش خواهد کرد این موقعیت را تغییر دهد.

بخشایش درباره رویکرد ترامپ گفت: ویژگی ترامپ این است که بحران را با بحران پاسخ می‌دهد؛ یعنی وقتی با یک بحران مواجه می‌شود، تلاش می‌کند بحران دیگری ایجاد کند تا از دل آن امتیازی به دست آورد. او معمولاً رفتار منفعلانه ندارد و به دنبال ایجاد تنش برای رسیدن به نتیجه مطلوب خود است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ همچنان به مذاکره امیدوار است، گفت: آمریکا نیز برای حفظ جایگاه و ادعای ابرقدرتی خود به تفاهم نیاز دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: آمریکا برایش سنگین است که جمهوری اسلامی در برابرش ایستاده و حاضر نیست سر تعظیم فرود بیاورد. اتفاقی که افتاده این است که بسیاری از کشورها متوجه شدند می‌توان در برابر آمریکا ایستادگی کرد و همین مسئله در آینده بر معادلات جهانی اثر خواهد گذاشت.

نتانیاهو به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی از شرایط جنگی است

بخشایش با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در مخالفت با تفاهم ایران و آمریکا اظهار کرد: اسرائیل علاقه‌ای به کاهش تنش ندارد، زیرا نتانیاهو به دنبال بهره‌برداری انتخاباتی از شرایط جنگی است. او تلاش می‌کند نشان دهد امنیت اسرائیل را تأمین کرده، رهبران مقاومت را هدف قرار داده و در برابر ایران اقدام کرده است تا از این طریق حمایت سیاسی کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با اقدامات مختلف، روند تفاهم را تخریب کند؛ از جمله با حملات جدید در منطقه و اقداماتی که هدف آن افزایش تنش و جلوگیری از شکل‌گیری یک توافق است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳۹
انتشار یافته: ۷
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
12
38
پاسخ
خدا شاهده اگه أمریکا می تونست تا تهش میزد.
مطمئن باشید اگه برگرده چند ماه بعد :
-با اسکن کامل مراکز موشکی میاد با بمب خاص میزنه.
- محاصره قطع شریان‌های اقتصادی از منبع رو انجام میده.
- پایگاه های آمریکا رو از کشورهایی که سرمایه گذاری نفتی دارن جمع میکنه.
- موشک و بمب هاشونو تجمیع میکنن بخصوص رهگیر که الان موجودیشون صفره!
- کشورهای عربی هم دارن تمام پدافندهای دنیا رو می‌خرند!!!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
13
66
پاسخ
یه بار ر یکی بیاد توضیح بده خط قرمز مذاکره کجاست ...چی بشه دیگه مذ
اکره نمی‌کنید.چه بلایی سرما بیارن مذاکره نمی‌کنید
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
7
58
پاسخ
پس باز مذاکره ادامه داره این قصه سر دراز دارد و تکرار وتکرا ر میشه مذاکره جنگ آتش بس مذاکره جنگ آتش بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
51
41
پاسخ
اصرار بر کنترل صدرصد تنگه هرمز در زمان غیر جنگی و آتش بس ، عاقلانه نیست. این اهرم همچنان در دست ایران است و بازدارندگی آن اثبات شده است. اما نباید فراموش کنیم که خلیج فارس محل زندگی و تجارت برای کشورهای همسو با ایران مانند عراق و عمان و تا حدودی قطر هم هست و نباید آنها را هم برنجانیم.
بدون نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
16
60
پاسخ
باتمام این اوصاف بازهم مذاکره !!!!!عجب!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
24
49
پاسخ
مسیر تقابل و جنگ به هیچ دستاوردی ختم نمی شود و باز با کلی خسارت روی دست ایران باید برگردیم به مذاکره.این را طرف آمریکایی هم می داند و اگر قادر بود مثلا از طریق نظامی پرونده ایران را حل کند منتظر عاصم منیر نمی شد. حملات متقابل ایران هم فقط باعث خسارات گسترده اقتصادی به اعراب می شود ولی خود آمریکا آسیب نمی بیند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۹
29
38
پاسخ
مگر راه دیگه ای هم هست.
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