تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا

تصاویر حملات سهمگین سحرگاه امروز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز و عهدشکنی ارتش آمریکا به سمت 80 موضع رژیم آمریکا در منطقه را می‌بینید.