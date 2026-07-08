نبض خبر
تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا
تصاویر حملات سهمگین سحرگاه امروز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز و عهدشکنی ارتش آمریکا به سمت 80 موضع رژیم آمریکا در منطقه را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا تبادل آتش
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تنگه هرمز و باب المندب را ببندید با تمام نیروی مقاومت به تمام سوراخ موشهای این تروریستهای جنایتکار حمله کنید و اگر لازم شد زمینی به اسرائیل حمله کنید و دنیا را نجات دهید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
ناشناس| |
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
ناشناس| |
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
دم تمام بچه های سپاه و ارتش گرم، من خاک پای تمامشون هستم، اما یک مطلبی برام جای سوال داره: چرا آمریکای پلشت، رژیم جعلی صهیونی، از اصابت پرتابه هاشون به اهداف فیلم منتشر می کنند، ما از پرتاب پرتابه هامون؟
سربازهای جنایتکار کودک کش آمریکایی را تا میتونین به درک واصل کنید
تنها راه متوقف کردن جنایت تروریستهای امریکایی و صهیونی کشتار وسیع نیروهای نظامی آنان است
اگر تلفات سنگینی در نیروهای نظامی بدهند متوقف خواهند شد
اگر تلفات سنگینی در نیروهای نظامی بدهند متوقف خواهند شد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلانی شجاع و مقتدر و ارتش قهرمان ایران..
پایگاه ای تروریستی آمریکا و زیر ساختهای رژیم های ا اما بی غرب قطر کویت بحرین و امارات نامتحده غربی را در هم بکوبید و ویران سازید. ماوائهم الجهنم وبئس المصیر
پایگاه ای تروریستی آمریکا و زیر ساختهای رژیم های ا اما بی غرب قطر کویت بحرین و امارات نامتحده غربی را در هم بکوبید و ویران سازید. ماوائهم الجهنم وبئس المصیر
10 نقطه در برابر 10 نقطه، 80 در برابر 80 و ...این مشکلی حل نخواهد کرد. فقط تلفات نیروی انسانی افسار ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشید