En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 13865
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۳۶۴۳
کد خبر:۱۳۸۳۶۴۳
106566 بازدید
نظرات: ۳۵
نبض خبر

تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا

تصاویر حملات سهمگین سحرگاه امروز نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز و عهدشکنی ارتش آمریکا به سمت 80 موضع رژیم آمریکا در منطقه را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا تبادل آتش
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
وضعیت بامزه مردم در زمان شلیک موشک از ایران
همه کشتی‌ها باید از مسیر ایران در تنگه هرمز عبور کنند
تصاویر حمله آمریکا به قایق‌های ماهیگیری مردم
تصاویر تازه از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر میزان خسارات به برج دریایی چابهار
لحظات پرتاب موشک‌های بالستیک ایران به سمت پایگاه آمریکا
تصاویر تازه پاسخ سریع و قاطع ایران به حمله آمریکا
تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه
لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
لفاظی ترامپ: 20 برابر به ایران حمله می‌کنیم! + زیرنویس
لحظه انهدام پهپاد آمریکایی توسط پدافند ایران
تصاویر بمباران‌ پل آق قلا را می‌بینید
شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
ترامپ: امشب به ایران حمله می‌کنیم / ممکن است دوباره محاصره دریایی کنیم! + زیرنویس
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۳۵
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
68
97
پاسخ
تنگه هرمز و باب المندب را ببندید با تمام نیروی مقاومت به تمام سوراخ موشهای این تروریست‌های جنایتکار حمله کنید و اگر لازم شد زمینی به اسرائیل حمله کنید و دنیا را نجات دهید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
امری دیگه باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
چشم حتما به یمن دستور فوری خواهم داد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
حاجی حالت خوب نیست
ناشناس
| Poland |
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
شما خیلی فیلم دیدی برو یکم جنگ واقعی ببین جز ویرانی و بدبختی چیزی نداره
ناشناس
| Germany |
۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
طوری میگی تنگه باب المندب، گویا کنترلش دست ماست
میرمهنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
23
15
پاسخ
دم تمام بچه های سپاه و ارتش گرم، من خاک پای تمامشون هستم، اما یک مطلبی برام جای سوال داره: چرا آمریکای پلشت، رژیم جعلی صهیونی، از اصابت پرتابه هاشون به اهداف فیلم منتشر می کنند، ما از پرتاب پرتابه هامون؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
57
84
پاسخ
سربازهای جنایتکار کودک کش آمریکایی را تا میتونین به درک واصل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
46
83
پاسخ
تنها راه متوقف کردن جنایت تروریستهای امریکایی و صهیونی کشتار وسیع نیروهای نظامی آنان است
اگر تلفات سنگینی در نیروهای نظامی بدهند متوقف خواهند شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
پس چرا معطلید دیگه اگر میتونید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
2
31
پاسخ
چند تاش اصابت کرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
18
12
پاسخ
تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
18
15
پاسخ
درود بر سپاه پاسداران انقلاب اسلانی شجاع و مقتدر و ارتش قهرمان ایران..
پایگاه ای تروریستی آمریکا و زیر ساختهای رژیم های ا اما بی غرب قطر کویت بحرین و امارات نامتحده غربی را در هم بکوبید و ویران سازید. ماوائهم الجهنم وبئس المصیر
ت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
18
8
پاسخ
کشورای عربو غزه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
5
20
پاسخ
10 نقطه در برابر 10 نقطه، 80 در برابر 80 و ...این مشکلی حل نخواهد کرد. فقط تلفات نیروی انسانی افسار ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشید
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
1
17
پاسخ
تصویر برخورد شلیک اونم ده نا موشک فایده نداره
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل